Внутренний взрыв превратил азербайджанский Т-90С в груду металлолома

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

В Сети появились фотографии еще одного танка Т-90С азербайджанских вооруженных сил, уничтоженного в ходе недавней войны за Нагорный Карабах.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Взрыв поностью уничтожил танк

Судя по цифре 81 на грязевом щитке, машина принадлежит тому же подразделению, которое потеряло, по крайней мере, еще один Т-90С, доставшийся армянской стороне с незначительными повреждениями.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Уничтоженный танк был оснащен ножевым минным тралом

От танка, засветившегося ранее, этот экземпляр отличается наличием навесного ножевого минного трала. Возможно, речь идет о другой боевой машине, которая также была выведена из строя и оставлена экипажем на этом же участке фронта, и ее демонстрировали на видео, снятом в первые дни войны.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

У этого захваченного Т-90С трала нет

Однако, у того танка на месте была башня. А здесь ее нет, внутренний взрыв боекомплекта превратил "девяностый" в груду металлолома. Возможно, его просто подорвали, когда не удалось эвакуировать в тыл.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Также, некоторое время назад армянская сторона продемонстрировала Т-90С, который, якобы, ранее также принадлежал азербайджанской армии. Некоторые военные эксперты, такие как Алексей Хлопотов, посчитали, что за трофей выдается единственный Т-90С, полученный армянскими танкистами, в качестве приза за удачное выступление на "Танковом биатлоне".

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Т-90С в армянской армии: трофей или российский приз за "танковый биатлон"?