Войти
Вестник Мордовии

Внутренний взрыв превратил азербайджанский Т-90С в груду металлолома

1026
0
0

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

В Сети появились фотографии еще одного танка Т-90С азербайджанских вооруженных сил, уничтоженного в ходе недавней войны за Нагорный Карабах.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Взрыв поностью уничтожил танк

Судя по цифре 81 на грязевом щитке, машина принадлежит тому же подразделению, которое потеряло, по крайней мере, еще один Т-90С, доставшийся армянской стороне с незначительными повреждениями.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Уничтоженный танк был оснащен ножевым минным тралом

От танка, засветившегося ранее, этот экземпляр отличается наличием навесного ножевого минного трала. Возможно, речь идет о другой боевой машине, которая также была выведена из строя и оставлена экипажем на этом же участке фронта, и ее демонстрировали на видео, снятом в первые дни войны.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

У этого захваченного Т-90С трала нет

Однако, у того танка на месте была башня. А здесь ее нет, внутренний взрыв боекомплекта превратил "девяностый" в груду металлолома. Возможно, его просто подорвали, когда не удалось эвакуировать в тыл.

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Т-90С с тралами и цифрой 81 на учениях 2018 года

Также, некоторое время назад армянская сторона продемонстрировала Т-90С, который, якобы, ранее также принадлежал азербайджанской армии. Некоторые военные эксперты, такие как Алексей Хлопотов, посчитали, что за трофей выдается единственный Т-90С, полученный армянскими танкистами, в качестве приза за удачное выступление на "Танковом биатлоне".

Источник изображения: Фото: t.me/utdarm/82, Отвага2004

Т-90С в армянской армии: трофей или российский приз за "танковый биатлон"?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Танковый биатлон
Похожие новости
31.08.2020
Сергей Шойгу нашел новый способ предотвращать конфликты
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
26.09.2018
Какое оружие Азербайджан покупал у России
27.07.2017
Т-72 обкатали перед биатлоном
14.06.2017
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2016 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость