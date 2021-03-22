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Интерфакс-АВН

ЕС осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Эр-Рияде

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Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.
Источник изображения: © РИА Новости

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, назвав случившееся "агрессией против Саудовской Аравии".

"ЕС осуждает атаку на нефтяную установку в Эр-Рияде, о которой заявляет "Ансар Аллах" (боевое крыло йеменского движения хуситов - ИФ). Это лишь одна из серии опасных атак на объекты в разных частях Саудовской Аравии. Она поставила под угрозу гражданское население и важнейшую инфраструктуру. Агрессия должна прекратиться", - заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

Он отметил, что действия хуситов против Саудовской Аравии накаляют ситуацию в самом Йемене, где от войны страдает гражданское население.

ЕС ожидает, что все стороны конфликта будут выполнять свои обязательства и взаимодействовать со спецпосланником ООН для достижения всеобъемлющего политического соглашения, добавил преставитель.

В пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В свою очередь йеменские повстанцы заявляли, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.

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Саудовская Аравия
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БПЛА
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