ЕС осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Эр-Рияде

Брюссель. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз осудил атаки йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, назвав случившееся "агрессией против Саудовской Аравии".

"ЕС осуждает атаку на нефтяную установку в Эр-Рияде, о которой заявляет "Ансар Аллах" (боевое крыло йеменского движения хуситов - ИФ). Это лишь одна из серии опасных атак на объекты в разных частях Саудовской Аравии. Она поставила под угрозу гражданское население и важнейшую инфраструктуру. Агрессия должна прекратиться", - заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

Он отметил, что действия хуситов против Саудовской Аравии накаляют ситуацию в самом Йемене, где от войны страдает гражданское население.

ЕС ожидает, что все стороны конфликта будут выполнять свои обязательства и взаимодействовать со спецпосланником ООН для достижения всеобъемлющего политического соглашения, добавил преставитель.

В пятницу утром беспилотники нанесли удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В свою очередь йеменские повстанцы заявляли, что они запустили шесть беспилотников по одному из объектов, принадлежащих Saudi Aramco.