Корабли ЧФ начали следить за американским эсминцем в Черном море

Силы и средства Черноморского флота (ЧФ) начали слежение за действиями эсминца США Thomas Hudner в Черном море. Об этом в субботу, 20 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу шестой флот ВМС США сообщил, что эсминец Thomas Hudner отправился в Черное море для проведения «операции по обеспечению безопасности».

С 27 февраля по 6 марта в Черном море прошли международные учения НАТО «Посейдон 21». В них приняли участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса, в том числе из Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

В конце февраля зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что частота захода американских кораблей в Черное море говорит о проявлении США нездорового интереса к границе России.