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ТАСС

Черноморский флот начал слежение за эсминцем Thomas Hudner

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Источник изображения: © Карина Сапунова/ТАСС

Корабль противоракетной обороны ВМС США зашел в акваторию Черного моря 20 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота начали слежение за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner в Черном море. Об этом сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта", - говорится в сообщении.

Ранее Шестой флот ВМС США на своей странице в Twitter сообщил, что американский эсминец Thomas Hudner направляется в Черное море для проведения операции по обеспечению безопасности.

В Национальном центре управления обороной РФ в пятницу сообщили, что российские военные следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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