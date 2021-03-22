Конфликт в Донбассе: Москва просит Берлин и Париж повлиять на Киев

Козак: Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме представителям стран «нормандской четверки» указал на отказ Киева полноценно выполнять договоренности, направленные на прекращение конфликта в Донбассе. Он предложил также Берлину и Парижу обязать Киев дать письменную позицию по соблюдению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по предложениям Москвы к этому документу.
Киев отказался полноценно выполнять достигнутые на международном уровне договоренности, направленные на прекращение конфликта в Донбассе - приводит РИА «Новости» письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака представителям стран «нормандской четверки».
По его словам, по итогам онлайн-конференции политических советников и представителей министерств иностранных дел стран «нормандского формата» Москва, Берлин и Париж констатировали и «приняли к сведению» намерения украинских властей отказаться от выполнения своих обязательств по отказу от атакующих действий на юго-востоке Украины.
Козак указал, что существенного продвижения в программных целях в ходе «изнурительных» переговоров не удается осуществить по причине их «ненадлежащей организации». В этой связи он находит уместным опробовать принцип ротации председателя в порядке очереди от каждого из четырех участников.
Российский делегат также предложил Берлину и Парижу обязать Киев дать письменную позицию по соблюдению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по предложениям Москвы к этому документу.
Окончательное согласование проекта Совместных итогов переговоров делегатов России, Франции и Германии планируется провести в понедельник, 22 марта, передает РБК.
В свою очередь, постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ вряд ли может каким-либо образом повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, может ли организация содействовать разрядке ситуации в этом регионе.
«Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор», - заявил дипломат.
Он также рассказал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов в Донбассе, вместе с тем держит нейтралитет и не уточняет, с чьей стороны ведется огонь, хотя «по мандату обязана устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам».
Неделе ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук предупредил, что Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.
В ответ на это в Москве предостерегли Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта и реализации силового сценария в Донбассе.
«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что Киев называет встречу в «нормандском формате» единственной возможностью для урегулирования ситуации. При этом большинство условий Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года украинские партнеры не выполняют.
Стоит напомнить, что в начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.
Андрей Ермолов