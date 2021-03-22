Конфликт в Донбассе: Москва просит Берлин и Париж повлиять на Киев

Козак: Киев отказался соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в письме представителям стран «нормандской четверки» указал на отказ Киева полноценно выполнять договоренности, направленные на прекращение конфликта в Донбассе. Он предложил также Берлину и Парижу обязать Киев дать письменную позицию по соблюдению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по предложениям Москвы к этому документу.

Киев отказался полноценно выполнять достигнутые на международном уровне договоренности, направленные на прекращение конфликта в Донбассе - приводит РИА «Новости» письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака представителям стран «нормандской четверки».

По его словам, по итогам онлайн-конференции политических советников и представителей министерств иностранных дел стран «нормандского формата» Москва, Берлин и Париж констатировали и «приняли к сведению» намерения украинских властей отказаться от выполнения своих обязательств по отказу от атакующих действий на юго-востоке Украины.

Козак указал, что существенного продвижения в программных целях в ходе «изнурительных» переговоров не удается осуществить по причине их «ненадлежащей организации». В этой связи он находит уместным опробовать принцип ротации председателя в порядке очереди от каждого из четырех участников.

Российский делегат также предложил Берлину и Парижу обязать Киев дать письменную позицию по соблюдению франко-германского проекта «Ключевых кластеров по реализации Минских соглашений» и по предложениям Москвы к этому документу.

Окончательное согласование проекта Совместных итогов переговоров делегатов России, Франции и Германии планируется провести в понедельник, 22 марта, передает РБК.

В свою очередь, постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич заявил, что миссия ОБСЕ вряд ли может каким-либо образом повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, может ли организация содействовать разрядке ситуации в этом регионе.

По его словам, ОБСЕ также вряд ли может как-то повлиять и на позицию Украины в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, «которая, по сути, заблокировала весь политический процесс, а параллельно идет явное наращивание группировки у линии соприкосновения».

«Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор», - заявил дипломат.

Он также рассказал, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов в Донбассе, вместе с тем держит нейтралитет и не уточняет, с чьей стороны ведется огонь, хотя «по мандату обязана устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам».

Неделе ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Леонид Кравчук предупредил, что Киев готов пойти на некие «радикальные шаги» в случае отказа России признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

В ответ на это в Москве предостерегли Киев от попыток дальнейшей эскалации конфликта и реализации силового сценария в Донбассе.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», - подчеркнула дипломат.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что Киев называет встречу в «нормандском формате» единственной возможностью для урегулирования ситуации. При этом большинство условий Парижских договоренностей от 9 декабря 2019 года украинские партнеры не выполняют.

Стоит напомнить, что в начале 2021 года председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе. В феврале 2019-го председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан также указывал, что российских военных нет на территориях ДНР и ЛНР.

Андрей Ермолов