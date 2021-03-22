"Такие вещи делаются тихо". США уличили в тайном "ядерном бегстве" из ЕС

МОСКВА, 20 марта / Радио Sputnik. США существенно сократили количество своего тактического ядерного оружия в Европе, не сообщая об этом публично, рассказали представители Федерации американских ученых (FAS) Ганс Кристенсен и Мэтт Корда в их новом обзоре состояния американских ядерных сил, с которым ознакомился "Коммерсант".

"Количество американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции)", – сообщили источники издания, подчеркнув, что официально власти США об изменении численности тактического ядерного оружия в Европе не уведомляли.

В свою очередь, как полагают представители российских госструктур, данные изменения могут быть связаны с модернизацией бомб для повышения их точности и функциональных возможностей. Американские же эксперты считают, что причина сокращения арсенала США может заключаться в напряженных отношениях с турецкими партнерами.

Дело в том, что по данным специалистов, большая часть оружия была вывезена с турецкой базы Инджирлик, что могло быть спровоцировано попыткой госпереворота в стране летом 2016 года.

Тогда турецкие власти обвинили американскую сторону в поддержке путчистов, что в Вашингтоне категорически отрицали. Тем не менее, руководство Турции тогда пригрозило заблокировать доступ американцев к авиабазе.

После этих событий в Вашингтоне, как отмечают эксперты, стали негласно обсуждать возможность и необходимость вывоза оружия, хотя открыто об этом не сообщалось.

"Такие вещи всегда делаются тихо", – приводит издание комментарий Ганса Кристенсена.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В настоящее время СНВ-3 – единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, его действие первоначально истекало 5 февраля 2021 года, однако незадолго до этого Москва и Вашингтон согласовали условия, необходимые для продления документа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СМИ узнали о планах Лондона увеличить ядерный арсенал.