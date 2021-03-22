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Naked Science

Маск впервые показал прототип сверхтяжелого ускорителя Super Heavy

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First Super Heavy Booster
First Super Heavy Booster.
Источник изображения: Elon Musk

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию с испытательного полигона в Бока-Чика, впервые показав прототип Super Heavy — BN1. Таким образом, компания почти завершила сборку первого демонстратора сверхтяжелого ускорителя для корабля Starship. Вскоре должны состояться его наземные тесты.

За последние несколько месяцев SpaceX провела испытания трех полноразмерных прототипов космического корабля Starship: тесты SN8 и SN9 завершились взрывами из-за проблем при повторном включении двигателей, тем не менее их признали в целом успешными. Полет SN10, который состоялся в начале марта, был более удачным: включились не два, а все три двигателя, которые затормозили корабль, после чего один из них отключился, Starship опустился на бетонную площадку. Казалось бы, все, наконец, получилось, но спустя примерно восемь минут внезапный взрыв подбросил SN10 на несколько десятков метров, он лег на бок, загорелся и разлетелся на куски. Причиной аварии стало то, что из-за сильного удара при приземлении бак с метаном начал медленно терять горючий газ.

Теперь на очереди — испытания SN11. Но до сих пор компания не показывала никаких версий Super Heavy — многоразового ускорителя высотой примерно в 70 метров, при помощи которой будут запускать Starship и выводить на орбиту. И вот недавно его снимок в своем твиттер-аккаунте выложил Илон Маск.


Таким образом, SpaceX почти завершила сборку первого прототипа Super Heavy — Booster 1 (BN1), он находится на частном космодроме в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива. Впереди — испытания этой первой ступени, которые главным образом сосредоточатся на проверке топливных баков: чтобы они могли выдерживать давление и экстремальные температуры, необходимые для поддержания стабильности горючего материала до того, как двигатели заработают.

Финальная версия будет иметь в сумме 28 двигателей Raptor, но не первый демонстратор. Он, по словам Маска, предназначен только для испытаний на земле. Запускать планируют уже второй прототип — Booster 2. Космический корабль Starship и Super Heavy вместе в высоту достигнут не менее 120 метров.

Согласно NASA SpaceFlight, первые орбитальные испытания ракеты-носителя могут провести в начале июля — как и всегда, сроки крайне амбициозные. Тогда должны запустить прототипы BN3 и SN20. В итоге SpaceX хочет создать полностью многоразовую систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту, а также на Луну и даже Марс.

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Мексика
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SpaceX
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