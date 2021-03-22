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Интерфакс-АВН

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания

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Судно "Всеволод Бобров" проекта 23120
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120.
Источник изображения: http://www.nordsy.spb.ru/

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Судно "Всеволод Бобров" проекта 23120 приступило к заводским ходовым испытаниям, сообщили в пресс-службе завода "Северная верфь".

"Планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. (...) В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в процессе заводских испытаний будет проверена работа главной энергетической установки, других систем и механизмов судна, а также проведены испытания кранов и лебедок в условиях открытого моря.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
23120 Эльбрус
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