Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Судно "Всеволод Бобров" проекта 23120 приступило к заводским ходовым испытаниям, сообщили в пресс-службе завода "Северная верфь".

"Планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. (...) В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что в процессе заводских испытаний будет проверена работа главной энергетической установки, других систем и механизмов судна, а также проведены испытания кранов и лебедок в условиях открытого моря.

Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие.