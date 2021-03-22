Суд в Мурманске арестовал гендиректора судоремонтного завода "10 СРЗ"

Мурманск. 20 марта. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Октябрьский районный суд Мурманска заключил под стражу генерального директора акционерного общества "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод" ("10 СРЗ", входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") Евгения Зудина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба суда в субботу.

Обвиняемому инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, его действия были направлены "на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта".

"Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.