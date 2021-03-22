БМП Puma подружилась с «экипировкой будущего»

Бундесвер цифровизирует своих солдат. Вчера, 19 марта, пресс-служба Минобороны Германии сообщила о том, что система Panzergrenadier признана пригодной для боя и пойдёт в войска.

Panzergrenadier представляет собой синергию новейшей версии индивидуальной военной экипировки IdZ-ES и последней модификации БМП Puma. В прошлом году испытания системы выявили ряд недоработок, но повторное трёхдневное тестирование, проведённое в феврале, показало полную боеспособность Panzergrenadier.

Презентация системы Panzergrenadier

Системой Panzergrenadier будет оснащено подразделение Panzergrenadierbataillon 112, которое к 2023 году войдёт в состав оперативных сил очень высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Подразделения VJTF были организованы в 2014 году для противодействия России.

Десантирование из БМП Puma Источник изображения: bundeswehr.de

Экипировка IdZ-ES сочетает в себе униформу, бронезащиту, вооружение, связь и электронные системы. Специальный компьютер, который крепится на спину солдата вместе с комплектом батарей, управляет набором датчиков, дисплеев и оптических приспособлений, объединяя военнослужащих в единую сеть и позволяя им коммуницировать со штабом и другими подразделениями. Кроме того, экипировка IdZ-ES позволяет идентифицировать объекты на поле боя, определять местоположение союзников и противников, вести целеуказание. Система IdZ-ES сконструирована таким образом, что позволяет адаптировать комплект оружия и форму одежды под различные климатические условия.