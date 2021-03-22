Роскосмос не выявил проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" не выявил технических проблем с ракетой "Союз-2.1а", пуск которой с Байконура был перенесен с субботы на воскресенье, 21 марта, по техническим причинам, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он дал утвердительный ответ на вопрос "Интерфакса" в соцсетях, находится ли ракета-носитель в штатном состоянии.

Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что пуск "Союза" перенесен на воскресенье, 21 марта. Как уточнили в госкорпорации, это произошло по техническим причинам.

Пуск должен был состояться в 9:07 мск 20 марта. Ракета должна была вывести на орбиту южнокорейский спутник CAS500-1, а также спутники полезной нагрузки.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Пуски обоих спутников должны быть осуществлены с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.