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Космическое аэротакси для гражданских и военных

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский стартап Talyn Air показал аэротакси, работающее с двухступенчатой системой (eVTOL): стартовая ступень с вертикальными взлетом/посадкой, плюс транспортная ступень — самолет с горизонтальным полетом.

Стартап основан бывшими инженерами SpaceX Джейми Галлом и Эваном Макейси, участвовавшими в создании ракеты-носителя Falcon 9, пишет Flight Global.

«Вся система взлетает вертикально, затем переходит в горизонтальный режим и две части разделяются. Часть, отвечающая за вертикальный взлет и посадку, возвращается на взлетную площадку, а сам транспорт продолжает полет на длинную дистанцию. ... Затем он стыкуется в воздухе с другим аппаратом вертикального взлета/посадки в пункте назначения, переходит в вертикальный режим и совершает посадку», — рассказал Джейми Галл о новом проекте.

Разработчики предполагают, что с точки зрения расхода энергии такая схема будет более рентабельной, так как заряд аккумуляторов самого самолета не будет расходоваться на взлет и посадку.

В компании считают, что их разработка будет иметь в три раза большую дальность полета, чем аналогичные концепты - до 563 км, а транспортная ступень сможет перевозить грузы и пассажиров массой до 454 кг на скорости 330 км/ч.

Talyn Air получила контракты ВМС и ВВС США на разработку, работы по которым должны быть выполнены до конца 2022 года.

Компания рассматривает варианты применения своего транспорта как для гражданских грузовых и пассажирских перевозок, так и для военных миссий. 

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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