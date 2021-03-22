Войти
Военно-промышленный курьер

Подводную лодку условного противника искали в Японском море

345
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с самолетом Ил-38 провели учение по поиску и атаке подлодки в Японском море.

«Малые противолодочные корабли (МПК) «Советская Гавань» и «Метель» в заливе Петра Великого провели учение по поиску и атаке подводной лодки условного противника с применением различных видов противолодочного оружия», - сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский, пишет Интерфакс.

По его словам, роль субмарины противника исполнила большая дизельная подлодка Приморской флотилии разнородных сил - в её задачи входило скрытное маневрирование в районе учения и уклонение от атаки.

«Во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации флота МПК, каждый на своём участке морского полигона, обнаружили подводную лодку и по очереди атаковали её реактивными глубинными бомбами. В ходе учения корабли также условно применили против субмарины торпедное оружие», - сказал представитель ТОФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Ил-38
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
30.09.2020
Противолодочные самолеты Ил-38 ТОФ в ходе учения выполнили постановку авиационных морских мин в Японском море
14.10.2019
Корабли ТОФ отразили атаку "вражеских" самолетов в Японском море
05.06.2019
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы
24.05.2019
Эсминец ТОФ "Быстрый" отстрелялся в Японском море по воздушной цели
06.03.2019
Малые ракетные корабли ТОФ вступили в "морской бой"
31.01.2018
Экипаж корабля "Адмирал Виноградов" отразил воздушную атаку условного противника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость