Подводную лодку условного противника искали в Японском море

Противолодочные корабли Тихоокеанского флота совместно с самолетом Ил-38 провели учение по поиску и атаке подлодки в Японском море.

«Малые противолодочные корабли (МПК) «Советская Гавань» и «Метель» в заливе Петра Великого провели учение по поиску и атаке подводной лодки условного противника с применением различных видов противолодочного оружия», - сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский, пишет Интерфакс.

По его словам, роль субмарины противника исполнила большая дизельная подлодка Приморской флотилии разнородных сил - в её задачи входило скрытное маневрирование в районе учения и уклонение от атаки.

«Во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38 морской авиации флота МПК, каждый на своём участке морского полигона, обнаружили подводную лодку и по очереди атаковали её реактивными глубинными бомбами. В ходе учения корабли также условно применили против субмарины торпедное оружие», - сказал представитель ТОФ.