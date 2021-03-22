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Наложен арест на имущество и 100% акций АО «Мотор Сич»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Шевченковский районный суд Киева по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Как сообщает пресс-центр СБУ, по результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

«Речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. Поскольку сохранение украинской «Мотор Сич» - вопрос национальной безопасности», - цитирует пресс-центр главу СБУ Ивана Баканова.

Госпредприятие АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, отмечают в СБУ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Мотор Сич
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