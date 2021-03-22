Литовский президент позаботился о безопасности украинских солдат

Президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину передал начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам EDM4S производства литовской компании NT-Servise.

«Мне очень приятно, что так называемый ловец беспилотников, произведенный литовцами, повысит безопасность украинских солдат», — отметил литовский президент на своей странице в Facebook.

На встрече 18 марта в Посольстве Литовской Республики в Украине Главнокомандующий ВСУ поблагодарил литовских союзников и заверил, что указанный образец вооружения сохранит не одну жизнь, пишет УНИАН.

Как сообщают в пресс-службе Генштаба, в ближайшее время «ловец дронов» передадут одной из бригад украинских военных.