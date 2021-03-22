Старейший авианосец отправится «на иголки»

Судьба старейшего авианосца в мире окончательно решена. Сегодня, 20 марта, портал airway.com.br сообщил о том, что ВМС Бразилии официально продали на разборку корабль São Paulo.

Победу на тендере одержала компания Cormack Marítima (Рио-де-Жанейро), на торгах она представляла турецкую Şök Denizcilik. Согласно официальной информации, Cormack Marítima подготовит São Paulo для буксировки в Турцию, где компания Şök Denizcilik проведёт утилизацию корабля. Транспортировка авианосца намечена на май-июнь текущего года.

Авианосец São Paulo во время службы в ВМС Бразилии Источник изображения: airway.com.br

São Paulo оценён в 10 550 000 реалов ($1,92 млн). Корабль удалось продать со второй попытки. В прошлом году Минобороны Бразилии объявило, что тендер не состоялся.

Бразилия купила этот корабль у Франции в 2000 году за $12 млн. Перед списанием São Paulo был самым старым авианосцем в мире. Он был спущен на воду в 1960 году и с 1963 по 2000 год служил во французском флоте под названием FS Foch. За время службы в ВМС Бразилии авианосец провёл в море в общей сложности 206 дней, прошёл 54 024 мили (85 334 км), самолёты поднялись с него в небо 566 раз.