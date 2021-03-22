Зеленский создал центр противодействия дезинформации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом.

МОСКВА, 20 марта / Радио Sputnik. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о создании в стране центра противодействия дезинформации, подпсав соответствующий указ, сообщает пресс-служба президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 "О создании Центра противодействия дезинформации", – говорится в опубликованном сообщении.

В решении СНБО Украины отмечается, что задачами центра станут противодействие текущим и прогнозируемым угрозам безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информбезопасности страны, противодействие пропаганде, деструктивным кампаниям, а также недопущение манипулирования общественным мнением.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Зеленский подтвердил "стратегический курс" Украины на евроинтеграцию.