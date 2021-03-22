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Военно-промышленный курьер

Гостеприимный Порт-Судан растаял в дымке за кормою

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет Балтийского флота «Стойкий» и средний морской танкер «Кола», находящиеся в дальнем походе, завершили деловой заход в главный портовый город Республики Судан.

За время пребывания в Порт-Судане состоялись встречи с представителями командования ВМС Судана и городских властей, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ.

Делегация руководства оборонного ведомства африканской страны посетила «Стойкий». В свою очередь российские моряки совершили визиты на корабли суданских коллег и осмотрели достопримечательности Порт-Судана – морских ворот этого государства.

В настоящее время корвет и танкер вышли в Красное море. «Стойкий» возглавляет отряд кораблей Балтийского флота, который вышел из Балтийска 16 декабря. Кроме танкера вместе с корветом в поход отправился и морской буксир «Яков Гребельский».

Отряд кораблей БФ выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. В частности, за время похода «Стойкий» уже неоднократно успешно проводил конвои по водам, где на гражданские суда совершают нападения пираты.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Судан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
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