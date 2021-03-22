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РИА Новости

"Не оставили выбора": к чему президент США подтолкнул ВКС России

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Самолет Ту-214Р
Самолет Ту-214Р.
Источник изображения: © Фото : Rimma Sadykova

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Дальнобойные радиолокационные станции, мощная аппаратура слежения и охват всех стратегических направлений — после ликвидации Договора по открытому небу (ДОН), разорванного по инициативе США, в России решили переоборудовать самолеты-наблюдатели Ту-214ОН в военные разведчики. О новых возможностях этих уникальных спецбортов — в материале РИА Новости.

Инструмент наблюдения

Первый специализированный самолет наблюдения Ту-214ОН поднялся в воздух в 2011-м, второй — спустя два года. Через несколько лет "тушки" приняли на вооружение ВКС России, они прошли международную сертификацию.

США пытались блокировать допуск машин к наблюдательным полетам сначала без объяснения причин, а затем сослались на то, что для одобрения нового оборудования якобы потребовалось дополнительное время и консультации со специалистами.

Первый и единственный полет над территорией США "214-й" совершил в апреле 2019-го. Взлетев с аэродрома Роузкранс, он проследовал над штатами Колорадо, Нью-Мексико и Техас. Так Россия проинспектировала несколько крупных военных объектов: ракетный полигон White Sands, базу Форт Блисс, национальные лаборатории в Сандии и Лос-Аламосе, химический склад в Пуэбло.

Ввод в строй Ту-214ОН пришелся на период антироссийских санкций США. Вашингтон в том числе ужесточил требования к Москве в рамках ДОН. В частности, запретили летать на малых высотах над Вашингтоном, ограничили наблюдательные полеты над Гавайскими и Алеутскими островами, отказались предоставлять наблюдателям ночевки на территории США.

А в конце мая 2020-го президент Дональд Трамп заявил о выходе США из соглашения из-за якобы неоднократных нарушений договора со стороны России. В январе Москва также запустила процесс выхода из ДОН.

Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН

Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Dmitry Zherdin /

Конструкция будущего

Но самолеты-наблюдатели без дела не останутся — их дооснастят дополнительным оборудованием и превратят в разведывательные. Кроме того, эти машины можно использовать для контроля защищенности военных объектов России, оценки результатов испытаний различных вооружений и эффективности армейских маневров.

По словам Владимира Вербы, генконструктора концерна "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника"), разрабатывающего аппаратуру для "214-х", установленные на борту самолетов системы обладают уникальными возможностями в области воздушного мониторинга.

"Несомненно, они пригодятся Вооруженным силам для решения широкого спектра задач, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Например, для контроля заметности войск и объектов, картографирования, оценки ледовой обстановки".

В начале марта сообщили, что один из "наблюдателей" уже выполнил полет в новом качестве: проверил маскировку военных объектов на побережьях Крыма и Краснодарского края, в том числе Севастопольской и Новороссийской военно-морских баз, а также протестировал способности системы ПВО засекать воздушные цели в режиме пассивной локации.

Верба пояснил, что бортовой радиотехнический комплекс Ту-214ОН очень схож с тем, которым располагает новейший самолет-разведчик Ту-214Р, но его характеристики намеренно "загрублены" из-за условий договора.

Самолет авиационного наблюдения ВВС США OC-135 "Открытое небо"

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Charles Haymond

"Помимо аэрофотоаппаратуры, там есть дополнительные средства наблюдения, радиолокатор бокового обзора, ТВ- и ИК-аппаратура, — уточняет генконструктор. — В конструкцию радиолокатора заложена возможность повышения разрешения в четыре-шесть раз".

Бортовой цифровой фотоаппарат Ту-214ОН точно определяет координаты объектов по всему полю снимка, выдает изображения подстилающей поверхности в режиме реального времени и заданном оператором масштабе.

"Цифровая аэрофотосъемка основана на получении отдельных кадров по каждому каналу и после обработки дает высокоточный снимок с несколькими слоями. Просматривать можно в любой заданной комбинации слоев", — рассказывает Верба.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")

Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Незаменимое звено

По заверениям разработчиков, самолеты легко перестроить под новые требования, причем без особых затрат. Это подтверждают и профильные эксперты.

Так, заслуженный военный летчик России Владимир Попов напомнил, что Ту-214ОН в рамках договора оснащали комплексами для фотографирования местности, картографирования, определения реперных точек, обнаружения и идентификации объектов через фотоснимки и оптико-электронную аппаратуру, системами передачи всей этой информации через космическую или наземную линии на пункты управления.

"При доработке, очевидно, добавят систему "свой-чужой" и автоматизированные комплексы передачи информации на командные пункты и пункты управления авиацией и Сухопутных войск, которых априори не могло быть на Ту-214ОН, — говорит генерал. — Все это просто нельзя было выводить за границу, подвергая кодовые частоты риску рассекречиванию. Ведь на борту, по условиям соглашения, могли находиться и иностранные специалисты — представители НАТО".

По мнению эксперта, дополнительная пара самолетов-разведчиков кардинально не изменит ситуацию, но все же расширит боевые возможности ВКС: "Если их оставят в АДОН (Авиационная дивизия особого назначения. — Прим. ред.), базирующейся в Чкаловском, то могут, например, оперативно задействовать во время учений на различных стратегических направлениях".

В целом, оценивая роль разведывательной авиации, Попов подчеркнул, что сегодня без нее никак не обойтись, даже с учетом развитой системы космической разведки.

"Воздушная разведка нужна для уточнения обстановки перед нанесением удара, — объясняет генерал. — Ведется постоянный мониторинг, чтобы исключить фактор внезапного нападения. Многие летчики сейчас любят летать с так называемыми гаджетами — различными приемниками GPS. Однако надо понимать, что в случае начала боевых действий все эти приспособления окажутся абсолютно бесполезными".

Пилоты у фронтового бомбардировщика Су-24М на летном поле

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В качестве примера он привел операцию "Буря в пустыни", во время которой американцы целенаправленно снижали точность системы GPS — вручную вносили небольшие отклонения от реальных показателей. Иракцы, наводившие по ней ракеты оперативно-тактических комплексов, постоянно промахивались.

Они попытались свалить неудачи на советскую технику и даже потребовали неустойку, но присланные из СССР специалисты быстро разобрались в ситуации. После ручного расчета координат целей ракеты легли с минимальным круговым отклонением.

Самолеты F-14 ВМС США на авианосце USS John F. Kennedy в Красном море во время миссии по атаке иракских позиций "Буря в пустыне"

Источник изображения: © AP Photo / Anonymous

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