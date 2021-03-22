Под Ульяновском состоялась церемония закрытия миротворческих учений России и Белоруссии

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия совместных российско-белорусских учений миротворческих сил состоялась на полигоне Поливно под Ульяновском. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"19 марта текущего года в Ульяновске на территории полигона Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения состоялась церемония закрытия совместного российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике, в котором принимали участие подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь", - сказали в ведомстве.

Более 50 военнослужащих были отмечены ведомственными медалями двух стран, почетными грамотами и благодарностями по итогам учений.

Всего в учениях задействовали порядка 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ, а также более 80 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии.

Активная фаза первых в этом году совместных российско-белорусских тактических учений, посвященных миротворческой тематике, прошла в период с 16 по 19 марта на полигоне Поливно в Ульяновской области.