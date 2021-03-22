США уличили в тайном вывозе ядерных бомб из Европы

Исследовательская организация «Федерация американских ученых» (FAS) уличила США в тайном вывозе ядерных бомб из Европы. По мнению экспертов организации, за последние годы Вашингтон на треть сократил количество авиабомб в Европе: со 150 до 100 единиц. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что официально власти США об изменении численности своего тактического ядерного оружия в Европе не сообщали.

Эксперты FAS Ганс Кристенсен и Мэтт Корда опубликовали обзор состояния ядерных сил США, согласно которому количество американских ядерных гравитационных бомб B61 в Европе снизилось до ста единиц. При этом ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах НАТО в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Источники издания в российских госструктурах утверждают, что Россию не получала соответствующего уведомления. По словам одного из собеседников, изменения могут быть связаны «с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей».

По мнению американских экспертов, число американских бомб, в частности, на турецкой базе Инджирлик, могло сократиться из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой на фоне попытки госпереворота в Турции в 2016 году.

Председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны России, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что количественные изменения не окажут «значимого влияния на общую картину». По его словам, если российская сторона будет уверена, что США вывезли часть арсенала, произойдет «корректировка оперативных планов».

Ранее американский журнал The National Interest перечислил самое смертоносное оружие Военно-морских сил (ВМС) США. Самым смертоносным пистолетом ВМС США оказался немецкий Mark 23, который вместо стандартных 9-миллиметровых патронов получил усиленный боеприпас .45 ACP.

Лика Миргородская