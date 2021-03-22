Всё королевское трать: зачем Англии новые ядерные боеголовки

Лондону будет трудно исполнить план по увеличению своих стратегических сил

Россия крайне удивлена намерением Великобритании развернуть дополнительные ядерные заряды, рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники. Опубликованная Соединенным Королевством обновленная доктрина внешней и оборонной политики предусматривает увеличение лимита на количество ядерных боеголовок до 260. Причиной названа необходимость ответа на актуальные угрозы со стороны России и Китая. Но оборонное ведомство страны испытывает хронические проблемы с финансированием, а сроки по ядерному перевооружению уже не раз переносились. Зачем королевству дополнительные боеголовки и сможет ли оно в этот раз реализовать свои планы, разбирались военные эксперты Дмитрий Болтенков и Антон Лавров.

Финансовые ограничители

Прежде чем говорить о ядерном потенциале Великобритании, надо пояснить одну вещь. Несмотря на то что Англия одна из богатейших стран мира, ее власти никогда не тратили слишком много финансов на свои вооруженные силы, а предпочитали экономить. Это позволит понять некоторые особенности их боевого развертывания.

На пике своей ядерной мощи Англия имела порядка 500 ядерных боеголовок. На январь 2020 года шведский институт СИПРИ оценивал ее общее количество ядерных зарядов уже в 215 штук, из которых развернуто лишь 120. Ранее правительство Елизаветы II собиралось в целях экономии еще сократить запасы — до 180 головных частей.

В 2019 году в Великобритании опубликовали доклад о перспективах национальной ядерной программы от неправительственной организации Nuclear Information Service. В нем прогнозировалось, что до 2070 года придется потратить около £172 млрд, и перечислялось более двух десятков проблем, опасных для поддержания потенциала сдерживания. Отмечалось, что страна будет в ближайшее время вынуждена сократить затраты либо на ядерное оружие, либо на обычные силы. Возможностью этого избежать называлось серьезное увеличение военного бюджета.

Атомная подводная лодка класса «Вэнгард» на военно-морской базе Клайд Источник изображения: Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Jane Barlow

О планах рекордного увеличения расходов министерства обороны королевства правительство заявило в ноябре прошлого года. Но, несмотря на громкие фразы, добавить планируется в сумме £16,5 млрд за пять лет. Ежегодно бюджет будет увеличиваться лишь на полпроцента выше инфляции. Потратить прибавку планируется не на ядерное оружие. Инвестировать будут в создаваемое космическое командование, «боевых хакеров», военные разработки и исследования.

Ключевым для планов Великобритании по сохранению и наращиванию своего потенциала будет успех программы по постройке четырех новых подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. Сроки их ввода в строй уже плывут «вправо». Под сомнением и то, что правительству удастся уложиться в заявленные £31 млрд на их создание. Любая задержка в перевооружении приведет к перерасходу средств.

Ракеты королевства

Свое ядерное оружие Великобритания начала создавать после окончания Второй мировой войны. В американском «Манхэттенском проекте» участвовало много английских физиков. Опираясь на их знания, страна смогла создать собственную бомбу. Но вот с разработкой баллистических и космических ракет у Соединенного Королевства не задалось.

В конечном итоге пришлось идти на поклон к своим бывшим колониям. В декабре 1962 года президент США Джон Кеннеди и премьер-министр Гарольд Макмиллан подписали соглашение — пакт Нассау — о продаже Англии американских баллистических ракет для подводных лодок, но без ядерных боеголовок. Одновременно специалисты США стали оказывать помощь бывшей «владычице морей» в конструировании атомных субмарин.

В 1964–1969 годах в состав ВМС Англии вошли четыре подводные лодки типа «Резолюшн» с 16 пусковыми установками на каждой. Для них приобрели 128 баллистических ракет «Поларис», то есть двойной комплект. В 1996-м такие субмарины вывели из состава флота. Удивительно, но Англия не смогла овладеть технологиями утилизации ядерных подлодок. Все они продолжают ржаветь в «отстойниках» на базах.

Атомная подводная лодка класса «Вэнгард» «Викториес» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Mez Merrill

Сегодня английский ядерный потенциал сосредоточен в четырех подводных ракетоносцах, построенных в период с 1986 по 1999 год. Они стали второй серией британских ядерных субмарин. Эскадра в составе «Вэнгард», «Викториес», «Виджилант» и «Вендженс» базируется в Клайде, залив Фаслейн на территории Шотландии. Для их вооружения выбрали американские баллистические ракеты «Трайдент-II D5».

На каждой лодке имеется 16 пусковых шахт. Но Англия закупила всего 58 ракет. Ориентировочно в настоящее время их осталось еще меньше — 48 штук. Обслуживать их приходится на базе ВМС США Кинг-Бей. По ряду оценок потратить на это уже пришлось порядка £15 млрд.

В море на боевом дежурстве постоянно находится одна лодка. Ради экономии на ней загружен неполный комплект ракет с половинным набором боеголовок мощностью 100–150 килотонн.

В период 2000–2016 годов сообщалось о шести учебных пусках ракет с британских подводных лодок. В 2016 году тренировка не удалась, что правительство ее величества безуспешно попыталось скрыть. Запущенный боеприпас сильно отклонился от заданной траектории. Инцидент вызвал в Великобритании новую волну споров о безопасности национального ядерного арсенала и расходах на его содержание.

Новое поколение подлодок

В 2011 году правительство Англии после долгих споров всё-таки одобрило создание современного проекта атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту. Для нынешней четверки «Вэнгардов» намечено построить столько же новых кораблей, уже получивших традиционные исторические названия: «Дредноут», «Вэлиант», «Варспайт» и «Король Георг VI».

Проектирование вновь велось совместно с американцами. Ракетный отсек на 12 пусковых установок будет общим, что для английских лодок, что для новых американских ракетоносцев проекта «Колумбия». На борту предусмотрено использование тех же межконтинентальных «Трайдент-IID5». Им проведут модернизацию с целью увеличения срока службы по крайней мере до 2042 года.

В ракетном отсеке атомной подлодки класса «Вэнгард» «Виджилант», вмещающей до 16 ядерных ракет «Трайдент-IID5» Источник изображения: Фото: ТАСС/PA Wire/Press Association Images/Danny Lawson

Резка стали для первой лодки началась в 2016 году, но пока известно о готовности только первого модуля для нее. Срок ввода первой субмарины в состав флота был намечен на 2028 год, но уже сообщается, что он вряд ли состоится ранее начала 2030-х. Лишь затем начнется вывод существующих ракетоносцев из состава сил флота. Это позволит избежать сокращения количества развернутых лодок и ракет и поддерживать их на нынешнем уровне.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как амбициозный политик, видит изменение угроз безопасности в мире и пытается найти место своей стране в условиях текущей реальности. Но даже если по новому плану Англия сумеет развернуть не 180, а 260 боеголовок, дополнительные несколько десятков никакой особой роли не сыграют. В России и США их по 1500–1700. Радикально соотношения сил ни с Россией, ни с Китаем они не изменят.

Так зачем увеличивать количество боеголовок? Возможный ответ — британские военные наблюдают улучшение российских и китайских систем противоракетной обороны. ПРО Москвы и центрального района в настоящее время заканчивает модернизацию как в области средств обнаружения, так и поражения. Англия может считать, что теперь требуется больше боеголовок для гарантированного их преодоления.

Дмитрий Болтенков