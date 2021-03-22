Минометный обстрел произошел в САР с подконтрольной Турции территории

Минометный обстрел зафиксирован в Сирии с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем Вооруженных сил Турции», — заявил он.

Карпов добавил, что также в пятницу протурецкие формирования остановили предупредительным огнем из пулемета колонну гражданских лиц, которые направлялись в населенный пункт Сейда.

Днем ранее минобороны Турции сообщило, что провинция страны Килис подверглась ракетному обстрелу со стороны Сирии.

Ранее, 15 марта, минобороны Турции заявило, что Сирия нанесла ракетный удар по северной части провинции Алеппо, подконтрольной турецкой стороне. Отмечалось, что ракеты были выпущены с аэродрома Квайрес и нанесли удар по городам Джараблус и Эль-Баб.

В тот же день сообщалось, что нефтяные автоцистерны, находящиеся в северной части сирийской провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, подверглись ракетному удару. Сообщалось, что в результате взрывов и пожара были ранены несколько членов группировок и сотрудников базы.