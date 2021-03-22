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ТАСС

В МО РФ предупредили о планах боевиков инсценировать химатаку в Идлибе

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Источник изображения: © Российский Центр примирения в Сирии

В провинции Ракка также зафиксировали минометный обстрел с территории, подконтрольной Вооруженным силам Турции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") готовят провокацию с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"По имеющимся сведениям, боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан с целью обвинения правительственных войск Сирийской Арабской Республики в применении химического оружия против мирного населения", - сказал он.

Контр-адмирал добавил, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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