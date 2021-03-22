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Военно-промышленный курьер

Непрофессионализм британских пилотов свалили на Россию

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Источник изображения: vpk-news.ru

В адрес России сделан очередной выпад со стороны НАТО - британская разведка утверждает, что Россия неоднократно пыталась ставить помехи в рамках ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против военных самолетов Соединенного Королевства, базирующихся на авиабазе на Кипре.

Об этом сообщила газета The Times. Как заявил источник из военной разведки, «враждебное государство» (так называют Россию) регулярно пыталось создавать помехи спутниковой связи военно-транспортным самолетам A400M, вылетающим с авиабазы «Акротири» с военнослужащими на борту.

«Россия пытается ставить помехи взлетающим самолетам. Это составная часть ее допороговой деятельности», - сообщил изданию источник, пояснив, что допороговая деятельностью — это, когда, когда стороны избегают вооруженного конфликта, но между ними есть конфронтация.

В британской разведке указали, что «из-за этих помех летчик не мог понять, где находится его самолет, и в каком направлении он летит, такие действия могли привести к людским жертвам».

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Страны
Великобритания
Кипр
Россия
Продукция
A400M
Проекты
NATO
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