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ТАСС

ВМФ России следит за действиями крейсера "Монтерей" США в Черном море

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Крейсер "Монтерей" ВМС США
Крейсер "Монтерей" ВМС США.
Источник изображения: © REUTERS/Murad Sezer

Черноморский флот ранее отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские военные следят за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера "Монтерей" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года", - сказали в ведомстве.

17 марта Национальный центр управления обороной России сообщил, что российские военные следят за действиями фрегата "Мендес Нуньес" ВМС Испании, который зашел в акваторию Черного моря.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В феврале Черноморский флот отслеживал действия тральщиков ВМС Испании и Греции. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.

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