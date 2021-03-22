Войти
Naked Science

Армия США показала первые поставленные ей элементы нового гиперзвукового оружия

548
0
0
LRHW
LRHW.
Источник изображения: thedrive

Сухопутные силы США показали элементы комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Их будут применять в целях обучения.

Long Range Hypersonic Weapon — один из самых значимых и вместе с тем амбициозных проектов Армии США. Он направлен на получение новой системы гиперзвукового оружия, которое выступало бы чем-то вроде «длинной руки» Сухопутных сил.

Сейчас американцы публично показали первые контейнеры для перспективной системы вооружений, которые хотят применять в учебных целях. Они имеют такую же конструкцию, что и те, которые будут содержать боевые образцы гиперзвукового оружия дальнего действия.

LRHW

Источник изображения: thedrive

LRHW представляет собой твердотопливную баллистическую ракету средней дальности, оснащенную управляемой маневрирующей гиперзвуковой боевой частью. Ранее мы могли видеть модель этого комплекса.

Модель LRHW

Источник изображения: James Harvey

Программа LRHW — лишь часть усилий американцев, направленных на создание гиперзвукового оружия завтрашнего дня. Не менее значимы проекты для Военно-воздушных сил, в частности ракета AGM-183 ARRW, демонстратор которой мы могли видеть еще в 2019-м. В качестве его носителя тогда выступил бомбардировщик B-52H.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
Военные учения
ГЗЛА
Похожие новости
21.09.2020
Пограничный синдром: у берегов России резко выросла активность НАТО
05.03.2020
Стратегический резерв: какой потенциал скрывает дальняя авиация России?
01.07.2014
Работа над прикрытием
22.10.2013
Американские программы создания новых стратегических бомбардировщиков
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость