Армия США показала первые поставленные ей элементы нового гиперзвукового оружия

Сухопутные силы США показали элементы комплекса Long Range Hypersonic Weapon (LRHW). Их будут применять в целях обучения.

Long Range Hypersonic Weapon — один из самых значимых и вместе с тем амбициозных проектов Армии США. Он направлен на получение новой системы гиперзвукового оружия, которое выступало бы чем-то вроде «длинной руки» Сухопутных сил.

Сейчас американцы публично показали первые контейнеры для перспективной системы вооружений, которые хотят применять в учебных целях. Они имеют такую же конструкцию, что и те, которые будут содержать боевые образцы гиперзвукового оружия дальнего действия.

LRHW Источник изображения: thedrive

LRHW представляет собой твердотопливную баллистическую ракету средней дальности, оснащенную управляемой маневрирующей гиперзвуковой боевой частью. Ранее мы могли видеть модель этого комплекса.

Модель LRHW Источник изображения: James Harvey

Программа LRHW — лишь часть усилий американцев, направленных на создание гиперзвукового оружия завтрашнего дня. Не менее значимы проекты для Военно-воздушных сил, в частности ракета AGM-183 ARRW, демонстратор которой мы могли видеть еще в 2019-м. В качестве его носителя тогда выступил бомбардировщик B-52H.