Крейсер ВМС США «Монтерей» зашел в акваторию Черного моря

Черноморский флот России следит за вошедшим в акваторию Черного моря крейсером ВМС США «Монтерей». Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями крейсера «Монтерей» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 19 марта 2021 года», — сказали в ведомстве.

С 27 февраля по 6 марта в Черном море прошли международные учения НАТО «Посейдон 21». В них приняли участие более 700 военных из нескольких стран Североатлантического альянса, в том числе из Греции, Испании, Румынии, США, Турции и Франции.

В конце февраля зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что частота захода американских кораблей в Черное море говорит о проявлении США нездорового интереса к границе России.

США в декабре 2020 года назвали военные учения американского флота и союзников Соединенных Штатов по НАТО в Черном море «предупреждением для России».

В начале декабря того же года МИД России выразил обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО в Черном море, отметив, что увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ.