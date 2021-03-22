Депутат ГД об учениях в Крыму: можем отразить агрессию любого противника

В Крыму завершились учения, в ходе которых отрабатывалась оборона побережья полуострова от высадки условного противника. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты учений.
Десантники отработали оборону крымского побережья от высадки условного противника, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения начались во вторник на полигоне "Опук" в восточной части Крыма. В них участвовали более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники, самолеты и вертолеты.
В этапе учений, связанном с обороной побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.
Как отмечается в сообщении, подразделения, находясь в обороне, предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.