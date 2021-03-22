Эксперт объяснил опасения НАТО из-за «пропавшей» подлодки «Ростов-на-Дону»

Все новые российские подводные лодки малошумные, из-за чего их почти невозможно обнаружить, этим объясняются опасения НАТО из-за пропавшей с радаров альянса подлодки B-237 «Ростов-на-Дону». Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Он также добавил, что эти подлодки несут новые виды ударных комплексов вооружений. В частности, крылатые ракеты «Калибр».

«В силу этих причин, естественно, западные страны рассматривают данный тип подлодок как угрозу для себя. В данном случае, если они не собираются воевать с Россией, то никакой угрозы не существует, поэтому это виртуальные оценки», — приводит РЕН ТВ слова эксперта.

В то же время Коротченко отметил, что эти оценки говорят о хороших характеристиках подводных лодок ВМФ России.

Накануне ряд СМИ, в том числе издание News Israel, сообщили, что несколько дней назад с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО исчезла российская подлодка. Это вызывало озабоченность у ВМС США, так как российская субмарина якобы может собирать конфиденциальную информацию. К поискам подлодки у берегов Ливана, Сирии, Израиля и Кипра, как отмечалось, американцы подключили силы союзников.

В этот же день источники сообщили, что подлодка находится на связи с командованием.

Командующий Черноморского флота (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов в ходе торжественного мероприятия, посвященного профессиональному празднику подводников 19 марта, сообщил, что весь состав подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) в количестве шести субмарин находятся в море на боевом дежурстве.

В апреле 2002 года американский журнал The National Interest оценил российскую подлодку «Северодвинск» класса «Ясень», которую в 2018 году американские ВМС потеряли и несколько недель пытались найти в Атлантическом океане. По словам экспертов, «Северодвинск» — одна из самых совершенных российских подлодок. При этом субмарина настолько впечатляющая, что контр-адмирал ВМС США Дейв Джонсон даже приобрел ее миниатюрную модель для своего кабинета.