Десантники отработали оборону побережья Крыма от вторжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Десантники отработали оборону побережья Крыма от высадки условного противника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского горного соединения стартовали во вторник на военном полигоне "Опук" в восточной части Крыма. Всего в них задействовано более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

"При поддержке авиации и артиллерии гвардейцы-десантники успешно сдержали все попытки подразделений морского десанта проникнуть вглубь обороны "крылатой пехоты". Подразделения, находясь в обороне, предотвратили подход к берегу морского транспорта условного противника и не позволили ему высадить морской десант на побережье. Полки выполнили свою задачу в обороне, получив высокую оценку командования соединения",- говорится в сообщении.

В завершающем этапе учений, связанном с обороной морского побережья, принимали участие десантно-штурмовой полк из Ставрополя и артиллерийский полк из Анапы.

В департаменте отметили, что огонь по противнику осуществлялся на всех этапах оборонительного боя, с использованием разведывательно-ударного комплекса, во взаимодействии с оперативно-тактической и армейской авиацией, а также разведывательно-огневым контуром во взаимодействии с артиллерией.

"В ходе завершающего этапа учения отработан вопрос обороны морского побережья. В ходе этапа проведены боевые стрельбы зенитных, артиллерийских и парашютно-десантных подразделений. Отработаны их совместные действия в обороне, а также оценены и проверены действия органов управления обоих полков", - отметил руководитель учения, командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий.

По его словам, в ходе учений был широко использован опыт современных войн и локальных конфликтов, а технические средства ведения боевых действий позволили в кратчайшие сроки обнаружить цель, выдать координаты на ударные средства и поразить ее. "Действиями подчиненных удовлетворен, этап выполнен на твердую хорошую оценку", - подчеркнул Суховецкий.