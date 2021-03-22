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Türkiye (Турция): Россия превратила Севастополь в ядерную базу

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Празднование Дня ВМФ
Празднование Дня ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа* побеседовал с журналистами Türkiye в годовщину присоединения Крыма к России. Москва «завозит россиян» на полуостров, возмущается Чубаров, уверяя, что это возмутительное преступление. Но самое ужасное, по его мнению, что теперь в Севастополе размещены «сверхракеты».

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ - прим. ред.) Рефат Чубаров заявил, что Россия превратила Севастополь в базу ядерного оружия.

Прошло семь лет с тех пор, как Россия оккупировала Крым 18 марта 2014 года. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, побеседовавший с нашей газетой в годовщину оккупации, отметил, что Россия превратила Севастополь в базу ядерного оружия. По его словам, Крымский полуостров был преобразован Россией в военный гарнизон, давление на тюрок-мусульман, проживающих в Крыму, усиливается с каждым днем.

Говоря о том, что Россия использует Севастополь в качестве основного логистического и снабженческого центра для всех своих зарубежных операций, прежде всего в Ливии и Сирии, Чубаров сказал: "Все военные поставки, поставки оружия и боеприпасов осуществляются из Севастополя. По этой причине в регионе разместили сверхракеты. Российские воздушные силы создали воздушный щит. Кроме того, в Севастополе были развернуты самые передовые российские радиолокационные системы". Чубаров рассказал, что в Крым наряду с ядерными вооружениями продолжают поставляться российские ракеты воздушного, морского и наземного базирования, перебрасываться военные.

Было привезено 500 тысяч россиян

Рефат Чубаров говорит, что в период с 2014-го по 2021 год Россия завезла в Крым 500 тысяч россиян: "Это, согласно Женевской конвенции, явное преступление. Более того, россиянам, переезжающим в Крым, предоставляются земли, дома и рабочие места тюрок-мусульман, имущество которых было конфисковано. Ситуация дошла до того, что уже даже русские, живущие в Крыму, восстают против несправедливости".

План нового изгнания

Чубаров продолжил: "Татары являются основными владельцами этих земель, и в 1780-е годы 95% этих территорий принадлежали нам. Из-за систематического геноцида и изгнания со стороны Российской империи, СССР и Российской Федерации 70% этих земель были отобраны у нас и захвачены. А сегодня тюрки-мусульмане, проживающие в Крыму, считаются террористами и подвергаются преследованию со стороны оккупационных сил. Их судят по сфабрикованным делам и выносят обвинение. Десятков наших братьев посадили в тюрьмы. Наши мечети, муфтияты находятся под контролем русских. Наши дети в наших школах не могут получать образование на родном языке. Татары не могут говорить на своем языке. Нашу молодежь заставляют проходить службу в армии, которая оккупирует ее родной край, несмотря на то что это противоречит международному праву. Оккупанты сделали русский язык обязательным. Создаются новые планы изгнания и геноцида, формируется почва для этого. Количество татар, которые были вынуждены эмигрировать из Крыма в период с 2014-го по 2021 год, достигло 30 тысяч".

Наша главная гарантия - Турция

Для русских позиция, реакция Турции имеет очень большое значение, констатировал Чубаров. "При каждом своем шаге они обращают внимание на то, что говорит Анкара. Политика Турции в отношении Крыма, ее акцент на территориальной целостности Украины и заявления против оккупации чрезвычайно беспокоят Кремль и имеют для него даже большее значение, чем то, что говорят США или Европа. Если бы не Турция в 2014 году и в дальнейшем, то сегодня ситуация для нас была бы намного хуже. Главная гарантия для крымских татар заключается в том, что Турция рядом с нами", - заключил собеседник газеты.

*Меджлиса крымскотатарского народа - организация запрещена в России - прим. ред.


Йылмаз Бильген (Yılmaz Bilgen)

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