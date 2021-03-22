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Интерфакс-АВН

Деятельность Литовско-польско-украинской бригады обсудили министры обороны Украины и Литвы

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ВС Литвы
ВС Литвы.
Источник изображения: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу обсудили вопросы деятельности Литовско-польско-украинской бригады и реалистичные модели обмена данными между государствами.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, Таран назвал ЛитПолУкрбриг идеальным примером вклада Украины совместно с партнерами в европейскую систему коллективной безопасности.

"Мы особенно ценим роль Литовской Республики, как члена Североатлантического Альянса и давнего и последовательного друга Украины, в поддержке украинских многосторонних инициатив и процесса ее евроатлантической интеграции. Кроме того, нас объединяет схожесть стратегических вызовов в оборонной сфере, стоящих перед нашими странами. Во многом опыт быстрого движения Литвы к вступлению в НАТО для нас ценным и прикладным", - отметил глава украинского оборонного ведомства.

В этом контексте Анушаускас подчеркнул важность деятельности иностранных советников. "По нашему опыту, во многом Литва своим скорым вхождением в НАТО обязана именно максимальной интеграции иностранных советников в процессы разработки и принятия решений по наиболее принципиальным вопросам. Составляющей этого процесса является назначение на наиболее важные позиции в секторе обороны лиц, прошедших соответствующее профессиональное обучение в западных военных учебных заведениях", - сказал он.

Министр обороны Украины подробно проинформировал литовского коллегу о ситуации в районе Операции Объединенных Сил в Донбассе.

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