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WarSpot

Американские «дроны-камикадзе» пошли на экспорт

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Источник изображения: warspot.ru

Американские барражирующие боеприпасы впервые идут на экспорт. Сегодня, 19 марта, портал flightglobal.com сообщил о том, что Великобритания заказала «дроны-камикадзе» Switchblade.

Компания AeroVironment одной из первых в мире представила концепцию барражирующего боеприпаса, получившего название Switchblade. Из-за запрета на экспорт единственным заказчиком этих дронов-«камикадзе» долгое время оставались ВС США.

Семейство барражирующих боеприпасов Switchblade

Источник изображения: facebook.com/aerovironmentinc

Стороны не раскрывают объёмы закупок и модель барражирующего боеприпаса. В контракте между Минобороны США и компанией AeroVironment указывается только стоимость — $44,9 млн, а также то, что Великобритания будет пользователем «дронов-камикадзе».

Компания AeroVironment производит две версии барражирующих боеприпасов Switchblade, а также их модификацию Blackwing для пуска с подводных лодок. Switchblade 300 массой 2,5 кг может преодолевать до 10 км с возможностью находиться в воздухе до 15 минут. Switchblade 600 оснащается усиленной боеголовкой, способной поражать легкобронированную технику. При этом масса боеприпаса составляет 22,7 кг, дальность поражения цели — 90 км, с возможностью пребывания в воздухе — до 40 минут.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Blackwing
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