Российские миротворцы в Карабахе за неделю сопроводили 18 армейских колонн Азербайджана

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Нагорном Карабахе за неделю обеспечили безопасное прохождение 18 автоколонн вооружённых сил Азербайджана, сообщил представитель миротворческого контингента РФ Дмитрий Перепёлкин.

"С 12 марта сопровождены 18 автомобильных колонн ВС Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлении и шесть колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар", - заявил Перепёлкин на брифинге в пятницу.

По его словам, за прошедший период нарушений режима прекращения огня в Карабахе не отмечено.

"12 и 17 марта по запросу азербайджанской стороны российским автомобильным транспортом осуществлена перевозка более 220 тонн гуманитарного груза по маршруту Мадагиз - Ванк - Кельбаджар. 14 марта представителями миротворческого контингента сопровождены две группы паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк и Амарас", - сказал Перепёлкин.

Он отметил, что российские сапёры продолжают разминирование местности и объектов в Нагорном Карабахе - на сегодняшний день проверено 1616 зданий, 536 километров дорог, очищено 1724 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 тыс 249 взрывоопасных предметов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.