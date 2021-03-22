Войти
Интерфакс-АВН

Российские миротворцы в Карабахе за неделю сопроводили 18 армейских колонн Азербайджана

681
0
0
Флаг Азербайджана над городом Шуши
Флаг Азербайджана над городом Шуши.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны Азербайджана

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Российские военные в Нагорном Карабахе за неделю обеспечили безопасное прохождение 18 автоколонн вооружённых сил Азербайджана, сообщил представитель миротворческого контингента РФ Дмитрий Перепёлкин.

"С 12 марта сопровождены 18 автомобильных колонн ВС Азербайджана: 12 через Лачинский коридор в северном и южном направлении и шесть колонн по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар", - заявил Перепёлкин на брифинге в пятницу.

По его словам, за прошедший период нарушений режима прекращения огня в Карабахе не отмечено.

"12 и 17 марта по запросу азербайджанской стороны российским автомобильным транспортом осуществлена перевозка более 220 тонн гуманитарного груза по маршруту Мадагиз - Ванк - Кельбаджар. 14 марта представителями миротворческого контингента сопровождены две группы паломников из Степанакерта в монастыри Дадиванк и Амарас", - сказал Перепёлкин.

Он отметил, что российские сапёры продолжают разминирование местности и объектов в Нагорном Карабахе - на сегодняшний день проверено 1616 зданий, 536 километров дорог, очищено 1724 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 25 тыс 249 взрывоопасных предметов.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.03.2021
Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили доставку 130 т гуманитарного груза
28.12.2020
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
11.11.2020
Огонь прекращен: в Нагорный Карабах входят российские миротворцы
11.11.2020
Путин объявил об окончании войны в Карабахе
28.10.2020
Не числом, а уменьем
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость