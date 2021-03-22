От «Дельфина» до «Борея»: какие подлодки ждет Россия

Строительство двух атомных подлодок для ВМФ РФ начнется в 2021 году

Каждый год 19 марта в Российской Федерации отмечают День моряка-подводника - профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала подводного флота ВМФ РФ. «Газета.Ru» рассказывает об истории развития подводного флота страны и его перспективах.

Как все начиналось

Моряки-подводники участвовали во всех войнах прошедшего и нынешнего века, внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, сыграли важнейшую роль в обеспечении безопасности страны в годы холодной войны.

В России в 2021 году День моряка-подводника проходит на официальном уровне 25-й раз.

Первой российской подводной лодкой, официально принятой на вооружение, стала субмарина «Дельфин», вошедшая в состав флота в 1903 году под обозначением «миноносец №113». Она была вооружена двумя внешними решетчатыми торпедными аппаратами системы Джевецкого и имела полное водоизмещение 124 тонны.

За более чем 100 лет в России создана научно-производственная база подводного кораблестроения, разработано свыше 300 проектов подводных лодок, из них свыше половины реализовано в металле. Из более чем 5100 подводных лодок, построенных в мире в XX-м веке, каждая пятая плавала либо под Андреевским, либо под Советскими флагом.

К началу Великой Отечественной войны Советский Союз имел в составе ВМФ 211 подводных лодок, в дальнейшем были достроены 54 судна из числа ранее заложенных, и 164 прошли заводской ремонт.

После войны и до середины 1950-х годов построено в общей сложности свыше 300 подводных лодок: около 50 малых XV серии и средних IX-бис и X-бис серий, 215 средних проекта 613, 20 больших проекта 611, 30 малых проектов 615 и А615.

Первая отечественная атомная подводная лодка проекта 627 была спущена на воду в 1957 году, а уже к середине 1960-х годов в составе ВМФ находилось 56 АПЛ первого поколения проектов 627, 627А, 645, 658, 659, 675.

Тогда же началось интенсивное строительство подводных кораблей с крылатыми и баллистическим ракетами проектов В611, АФ611, 644, 665, 629.

С 1960-х годов созданы атомные подводные лодки второго поколения: многоцелевые проектов 671, 671РТ, 671РТМ, 705, с крылатыми ракетами проектов 661, 670, 670М и с баллистическими - проектов 667А, 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ (за 24 года было построено 77 РПК СН этих проектов). Построены новые дизель-электрические подводные лодки с торпедным (проектов 633, 641, 641Б) и ракетным (проект 651) оружием.

Большие достижения

В 1970-х годах морские стратегические ядерные силы имели более 70 ракетоносцев, и Советский Союз достиг в этом паритета США.

С 1980-х годов страна приступила к строительству атомных подводных лодок третьего поколения: многоцелевых проектов 945, 971, 685, с крылатыми противокорабельными ракетами проектов 949, 949А, стратегического назначения проекта 941 «Акула» (построено шесть тяжелых крейсеров этого типа, подводное водоизмещение самой большой субмарины в мире - 48 тыс. тонн). Тогда же началось строительство нового типа неатомных подлодок проекта 877 и ее экспортных модификаций.

За эти годы отечественные кораблестроители реализовали несколько поистине уникальных проектов. К таковым относится, например, самая скоростная в мире атомная подводная лодка проекта 661, изготовленная из титана и получившая название «Золотая рыбка».

17 декабря 1969 года при проверке работы энергетической установки на полной мощности АПЛ достигла скорости по показаниям лага более 42 узлов. Такого в мире еще не было. Во время испытаний при движении на скорости более 35 узлов специалисты столкнулись с неизвестным дотоле явлением - сильным гидромеханическим шумом, создаваемым турбулизацией потока при обтекании корпуса корабля, напоминавшим гул реактивного самолета. Из-за громадных гидродинамических напоров при неоднократных циркуляциях на двенадцатичасовом режиме полного хода - на скорости 42 узла в пределах небольшого по размерам полигона - сорвало входную дверь в ограждение рубки, вырвало три лючка на носовой надстройке и обтекатель аварийного буя в корме, выломало несколько планок на входных решетках главных циркуляционных трасс, обломки которых создавали дополнительный шум в корме. Этот рекорд скорости среди подводных лодок до сих пор так никем и не побит.

Весьма интересен проект опытной глубоководной АПЛ (проект 685), изготовленной из титановых сплавов (К-278 «Комсомолец»). 5 августа 1984 года эта субмарина погрузилась на глубину более 1000 метров, тем самым став самой глубоководной атомной подводной лодкой в мире.

Выдающиеся результаты были достигнуты в ходе проектирования, строительства и эксплуатации автоматизированных скоростных АПЛ проекта 705 «Лира». В этих субмаринах был впервые применен жидкометаллический теплоноситель и предложен ряд оригинальных конструктивных решений. Гарантированная полная подводная скорость «Лиры» составляла 37-5-38,5 узлов.

Экспорт отечественных подводных лодок начался после Великой Отечественной войны.

В 1950-х годах за рубеж были поставлены пл типа «Щука» (V серии), «Ленинец» (XIII серии) и «Малютка» (XV серии). В 1947-48 года три субмарины были переданы Болгарии, две - в 1957-59 годах - Египту, шесть в 1954-55 годах - Польше, четыре в 1954-55 годах - Китаю и еще четыре в 1954-57 годах - Румынии. Затем в зарубежные страны передавались подводные лодки проектов 613, 633 и 641. Только средних подводных лодок проекта 613 в зарубежные страны было поставлено около 40 единиц.

В дальнейшем для поставки на экспорт на базе пл проекта 877 были разработаны проекты 877Э и 877ЭКМ. Последний имел более существенные отличия, он проектировался специально для эксплуатации в тропических условиях. Всего заказчикам была передана 21 субмарина. Помимо этого, на экспорт поставлялась и пл проекта 636. Индии передавались в лизинг атомные подводные лодки проектов 670 и 971.

Куда идет российский подводный флот

Генеральный конструктор и начальник ЦКБМТ «Рубин», академик РАН Игорь Спасский в свое время выделял пять периодов в истории создания подводных сил отечественного ВМФ. «Белый» период длился с 1901 по 1925 год - в это время проектировались и создавались первые отечественные субмарины, разрабатывались теоретические основы проектирования подводных суден.

В «красный» период (1925-1945 годы) проектировались и строились советских подлодки, прошедшие через Великую Отечественную войну; в «синий» период (1945-1955 годы) была заложена основа для создания океанского подводного флота.

«Золотой» период (1955-1990 годы) обозначился постройкой субмарин с атомными энергетическими установками, освоением морского ракетного оружия, созданием и развитием подлодок стратегического назначения.

1990-е для подводного флота были названы «серыми». А вот современный период строительства подводного флота России какую-либо цветовую окраску пока не получил.

В настоящее время на отечественных судостроительных предприятиях строятся подводные лодки четвертого поколения. До конца года в состав ВМФ будет передан ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПК СН) проекта 955А («Борей») «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта 885М «Ясень» - «Казань» и «Новосибирск». В постройке находятся два РПК СН проекта 955А - «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». В этом году будут также заложены еще два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Наряду со строительством 4-го поколения атомных подводных лодок, ведется работа по созданию следующего, 5-го поколения многоцелевых и стратегических АПЛ.

В ближайшее время в состав ВМФ будет принята ДЭПЛ проекта 636.3 «Магадан». Планируется, что эта лодка будет спущена на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. После достройки на воде и испытаний ДЭПЛ «Магадан» совершит переход на Тихоокеанский флот. В текущем году для подводных сил ТОФ на Адмиралтейских верфях будут заложены еще две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Можайск» и «Якутск». Ведется активная достройка ДЭПЛ «Уфа». Две предыдущие подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» уже приняты в состав ВМФ. Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года.

В ближайшем будущем ВМФ также получит в свой состав неатомные подводные лодки типа «Лада» проекта 677 «Великие Луки» и «Кронштадт». Планируется строительство еще двух единиц.

Будет продолжаться ремонт и модернизация атомных подводных лодок проектов 949А, 971. Срок службы этих субмарин будет увеличен вдвое.

«Хотел бы подчеркнуть, что процесс проектирования и строительства подводных лодок серии имеет важную особенность. Каждый последующий корабль одного и того же проекта воплощает в себе все более новые технологические решения. В этом есть неоспоримая логика, следуя которой, мы идем в ногу, а зачастую и опережаем мировой научно-технический прогресс в области подводного кораблестроения. Для этого у нас есть все: и научная база, и блестящая проектно-конструкторская мысль, и предприятия, способные строить надежные и современные подводные лодки», - заявил в день Моряка-подводника в интервью газете «Красная Звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

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