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The Times (Великобритания): Россия «глушит связь» на британской авиабазе на Кипре

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Британский военно-транспортный самолет С-130 взлетает с военной базы Акротири, Кипр
Британский военно-транспортный самолет С-130 взлетает с военной базы Акротири, Кипр.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

В Англии опять недовольны Россией. На этот раз кто-то нехороший глушит связь у британских самолетов, взлетающих с авиабазы на Кипре. Рядом есть русские в Сирии, а значит, это их вина, считают в военной разведке Британии. Тот факт, что рядом еще Турция, Сирия и Израиль со своими мощными глушилками, не мешает англичанам все подозрения возложить на Россию. К этой сомнительной теории автор присобачивает другие «военные грехи» Кремля: Россия смеет иметь противоспутниковое оружие и частные военные компании, совсем как на Западе.

Есть предположения, что Россия неоднократно пыталась ставить нашим военным помехи в рамках ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против британских военных самолетов, взлетающих с Кипра.

Источники из военной разведки рассказывают, что "враждебное государство" регулярно пыталось создавать помехи спутниковой связи транспортных самолетов A400M, вылетающих с авиабазы Акротири с военнослужащими на борту.

Из-за этих помех летчик не мог понять, где находится его самолет, и в каком направлении он летит. Такие действия могли привести к людским жертвам. Но все эти попытки нас дезориентировать оказались безуспешными. Поблизости находятся только два враждебных государства, способные попытаться глушить связь. Это Сирия и Россия. Россия - единственная страна, имеющая для этого возможности. Такова логика метода исключений.

Источник из военной разведки рассказал "Таймс": "Россия пытается ставить помехи взлетающим самолетам. Это составная часть ее допороговой деятельности". Допороговой деятельностью считают такую деятельность, когда стороны избегают вооруженного конфликта, но между ними есть конфронтация.

Этот источник добавил: "Это пример враждебности и безответственности другого государства без очевидных причин. Это транспортные самолеты, которые возят запчасти. Это не истребители".

Система глобального позиционирования - это радионавигационная система, состоящая из орбитальных спутников и сети наземных станций, используемых для мониторинга.

В понедельник будет опубликован документ военного командования, в котором излагаются цифры денежных сокращений и ассигнований на вооруженные силы. Там есть план использования армии внутри "серых зон", как называют состояние между миром и войной. Кроме того, в документе отмечается, что противник "поплатится" за такие враждебные действия. Военный источник заявил: "Произойдет перезагрузка состояния войны и мира, и мы совершим переход в более подвижный мир, в котором действуют наши враги".

Многие ожидают, что все 14 самолетов C-130J "Геркулес", которым отдает предпочтение британский спецназ, будут поставлены на прикол, а для переброски войск военные будут использовать более крупный A400M "Аэробус".

Начальник военной разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхалл (Jim Hockenhull) сказал: "В будущем поле боя не будет определяться не линиями на карте. Против нас наверняка будут действовать государства и негосударственные силы, балансирующие на грани войны и мира, использующие методы пороговой войны, терроризм, марионеток, принуждение и экономические войны". По словам генерала, военные будут приспосабливаться к новым условиям, "ликвидируя самые уязвимые места".

Есть опасения, что Россия изыскивает способы для нарушения работы других средств спутниковой связи, а также создает противоспутниковое космическое оружие. В июле Британия и США обвинили Россию в проведении космических испытаний снаряда, который можно будет использовать для поражения спутников.

Один военный источник сказал: "Наши космические средства могут подвергнуться опасности из-за развертывания противоспутникового оружия. Если вы хотите сорвать финансовые операции, вам достаточно уничтожить один спутник".

Армия наемников растет

У России есть глобальная армия наемников, аналоги которой на Западе называют частными военными компаниями, которые "усиливают свое влияние" в наиболее бедных государствах. Так считает военное командование. Разведка выявила 12 групп, которые тайно работают за границей в интересах Москвы. Таинственная группа Вагнера - одна из них.

Частные компании дают Кремлю возможность отрицать свою причастность к таким геополитическим операциям, и Британии трудно на это отвечать.

Британия считает, что Россия передала группе Вагнера истребители, транспортные самолеты и системы ПВО. Один военный источник заявил: "Россия, по сути дела, может делать все, что ей заблагорассудится, и никто не призовет ее к ответу".

Российское государство свою связь с группой Вагнера отрицает.


Лариса Браун (Larisa Brown)

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