Подводники ЧФ сняли клип на боевом дежурстве под водой

Экипаж подводной лодки "Колпино" в честь Дня подводника исполнил песню "Усталая подлодка" во время боевого дежурства в море. Видео, записанное на борту субмарины, опубликовал сегодня отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

На видеоролике члены экипажа подводной лодки "Колпино", находясь на боевых постах, поют песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, которая приобрела всенародную известность в СССР и стала своего рода гимном подводников. На видео также представлены кадры возвращения российской подлодки на главную базу флота - Севастополь.

19 марта, в честь 115-летия создания подводных сил России, в Севастополе прошел митинг с участием командующего ЧФ Игоря Осипова и ветеранов-подводников. Они возложили цветы к памятнику "Витязям черноморских глубин".

Игорь Осипов сообщил, что все шесть новейших подводных лодок ЧФ в настоящее время находятся в море на боевом дежурстве.

Справка "РГ"

В 2014-2017 годах Черноморский флот получил шесть новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". Подлодки ЧФ участвовали в боевой операции в Сирии, выполнив стрельбу комплексом "Калибр" из подводного положения по объектам террористов на суше. Сейчас экипажи субмарин выполняют учебно-боевые задачи в ближней и дальней морских зонах, сообщили на ЧФ.

Юлия Крымова (Севастополь)