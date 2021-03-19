Интернет-портал по подбору автомобилей «Колеса Auto»

Поиск автомобиля всегда был сложным и длительным процессом, который не всегда дает положительные результаты. Многочисленные недобросовестные продавцы стараются скрыть проблемы с документами, существенные поломки и дефекты автомобиля, что позволяет продавать его по цене гораздо выше рыночной.

Онлайн-сервис «Колеса Авто» помогает пользователям купить авто из большого количества новых и Б/У машин от официальных дилеров. Они гарантируют юридическую чистоту, прозрачную историю и доступ к информации о реальном техническом состоянии реализуемых автомобилей.

Особенности работы с сервисом «Колеса Auto»

На сайте сервиса «Колеса Авто» представлен внушительный каталог проверенных автомобилей. Это позволяет подобрать себе транспортное средство без лишних затрат времени и сил. Для поиска авто с конкретными характеристиками, можно воспользоваться поиском с настраиваемыми фильтрами по следующим критериям:

Новые автомобили или подержанные автомобили.

Заданный диапазон цен.

Заданный диапазон годов выпуска.

Марка.

Модель.

Тип кузова.

Поколение.

Цвет.

Тип коробки передач.

Объем двигателя.

Мощность мотора.

Тип топлива.

Дополнительные параметры: салон, экстерьер, комфорт, безопасность, мультимедиа и другие важные параметры.

Каждое предложение из нашего каталога включает:

Подробное описание технических характеристик автомобиля. Детальные фотографии машины со всех ракурсов. Наименование автосалона и его контактный номер телефона.

Таким образом, вы сможете максимально сузить выбор до тех моделей, которые отвечают желаемым параметрам.

Преимущества работы с интернет-каталогом «Колеса Авто»

В большинстве случаев продажей автомобилей занимаются профессиональные перекупщики, которые заполонили своими предложениями все доски объявлений, специализированные форумы и сайты по продаже. Официальные автосалоны не всегда имеют возможность проводить такую агрессивную рекламную кампанию. По этой причине потенциальные покупатели чаще всего обращаются к перекупщикам, которые предлагают невыгодные условия сотрудничества и автомобили сомнительного качества. Онлайн-сервис «Колеса Авто» призван решить эту проблему, поэтому предлагает всем пользователям следующие преимущества: