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Интернет-портал по подбору автомобилей «Колеса Auto»

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Поиск автомобиля всегда был сложным и длительным процессом, который не всегда дает положительные результаты. Многочисленные недобросовестные продавцы стараются скрыть проблемы с документами, существенные поломки и дефекты автомобиля, что позволяет продавать его по цене гораздо выше рыночной.

Онлайн-сервис «Колеса Авто» помогает пользователям купить авто из большого количества новых и Б/У машин от официальных дилеров. Они гарантируют юридическую чистоту, прозрачную историю и доступ к информации о реальном техническом состоянии реализуемых автомобилей.


Особенности работы с сервисом «Колеса Auto»

На сайте сервиса «Колеса Авто» представлен внушительный каталог проверенных автомобилей. Это позволяет подобрать себе транспортное средство без лишних затрат времени и сил. Для поиска авто с конкретными характеристиками, можно воспользоваться поиском с настраиваемыми фильтрами по следующим критериям:

  • Новые автомобили или подержанные автомобили.
  • Заданный диапазон цен.
  • Заданный диапазон годов выпуска.
  • Марка.
  • Модель.
  • Тип кузова.
  • Поколение.
  • Цвет.
  • Тип коробки передач.
  • Объем двигателя.
  • Мощность мотора.
  • Тип топлива.
  • Дополнительные параметры: салон, экстерьер, комфорт, безопасность, мультимедиа и другие важные параметры.

Каждое предложение из нашего каталога включает:

  1. Подробное описание технических характеристик автомобиля.
  2. Детальные фотографии машины со всех ракурсов.
  3. Наименование автосалона и его контактный номер телефона.

Таким образом, вы сможете максимально сузить выбор до тех моделей, которые отвечают желаемым параметрам.


Преимущества работы с интернет-каталогом «Колеса Авто»

В большинстве случаев продажей автомобилей занимаются профессиональные перекупщики, которые заполонили своими предложениями все доски объявлений, специализированные форумы и сайты по продаже. Официальные автосалоны не всегда имеют возможность проводить такую агрессивную рекламную кампанию. По этой причине потенциальные покупатели чаще всего обращаются к перекупщикам, которые предлагают невыгодные условия сотрудничества и автомобили сомнительного качества. Онлайн-сервис «Колеса Авто» призван решить эту проблему, поэтому предлагает всем пользователям следующие преимущества:

  • В нашем каталоге содержится более 100000 актуальных предложений о продаже автомобилей с пробегом и новых авто.
  • Все продавцы из нашего каталога являются официальными дилерами автосалонов, которые гарантируют точное описание характеристик и реального состояния транспортного средства.
  • Сервис «Колеса Авто» является частью крупного и известного проекта kolesa.ru, поэтому мы дорожим нашей репутацией среди пользователей.
  • Все предложения от продавцов проходят тщательную модерацию на соответствие правилам размещения и полноту информации об автомобиле.
  • Мы не скрываем контактных данных продавцов, любой пользователь сервиса имеет возможность напрямую связаться с автосалоном для консультаций относительно покупки авто.
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