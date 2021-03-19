Интернет-портал по подбору автомобилей «Колеса Auto»

Поиск автомобиля всегда был сложным и длительным процессом, который не всегда дает положительные результаты. Многочисленные недобросовестные продавцы стараются скрыть проблемы с документами, существенные поломки и дефекты автомобиля, что позволяет продавать его по цене гораздо выше рыночной.
Онлайн-сервис «Колеса Авто» помогает пользователям купить авто из большого количества новых и Б/У машин от официальных дилеров. Они гарантируют юридическую чистоту, прозрачную историю и доступ к информации о реальном техническом состоянии реализуемых автомобилей.
Особенности работы с сервисом «Колеса Auto»
На сайте сервиса «Колеса Авто» представлен внушительный каталог проверенных автомобилей. Это позволяет подобрать себе транспортное средство без лишних затрат времени и сил. Для поиска авто с конкретными характеристиками, можно воспользоваться поиском с настраиваемыми фильтрами по следующим критериям:
- Новые автомобили или подержанные автомобили.
- Заданный диапазон цен.
- Заданный диапазон годов выпуска.
- Марка.
- Модель.
- Тип кузова.
- Поколение.
- Цвет.
- Тип коробки передач.
- Объем двигателя.
- Мощность мотора.
- Тип топлива.
- Дополнительные параметры: салон, экстерьер, комфорт, безопасность, мультимедиа и другие важные параметры.
Каждое предложение из нашего каталога включает:
- Подробное описание технических характеристик автомобиля.
- Детальные фотографии машины со всех ракурсов.
- Наименование автосалона и его контактный номер телефона.
Таким образом, вы сможете максимально сузить выбор до тех моделей, которые отвечают желаемым параметрам.
Преимущества работы с интернет-каталогом «Колеса Авто»
В большинстве случаев продажей автомобилей занимаются профессиональные перекупщики, которые заполонили своими предложениями все доски объявлений, специализированные форумы и сайты по продаже. Официальные автосалоны не всегда имеют возможность проводить такую агрессивную рекламную кампанию. По этой причине потенциальные покупатели чаще всего обращаются к перекупщикам, которые предлагают невыгодные условия сотрудничества и автомобили сомнительного качества. Онлайн-сервис «Колеса Авто» призван решить эту проблему, поэтому предлагает всем пользователям следующие преимущества:
- В нашем каталоге содержится более 100000 актуальных предложений о продаже автомобилей с пробегом и новых авто.
- Все продавцы из нашего каталога являются официальными дилерами автосалонов, которые гарантируют точное описание характеристик и реального состояния транспортного средства.
- Сервис «Колеса Авто» является частью крупного и известного проекта kolesa.ru, поэтому мы дорожим нашей репутацией среди пользователей.
- Все предложения от продавцов проходят тщательную модерацию на соответствие правилам размещения и полноту информации об автомобиле.
- Мы не скрываем контактных данных продавцов, любой пользователь сервиса имеет возможность напрямую связаться с автосалоном для консультаций относительно покупки авто.