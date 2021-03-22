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ТАСС

В силовых структурах Крыма рассказали, как в НАТО "потеряли" российскую подлодку

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Моряки на подводной лодке Б-237 "Ростов-на-Дону" во время репетиции парада Победы в Севастополе
Моряки на подводной лодке Б-237 "Ростов-на-Дону" во время репетиции парада Победы в Севастополе.
Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов

Субмарина после прохождения Гибралтара следует в восточное Средиземноморье, сообщил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Подводная лодка проекта 636.3 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ), совершающая межфлотский переход после первого планового ремонта, войдет в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в силовых структурах Крыма.

"Подлодка "Ростов-на-Дону" после прохождения Гибралтара в подводном положении следует в восточное Средиземноморье. В составе Средиземноморской эскадры она сменит однотипную субмарину", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам источника, в пятницу, когда в России отмечается День моряка-подводника, практически все подлодки проекта 636.3 Черноморского флота действуют в море. Он отметил, что инцидент, когда разведывательные средства НАТО "потеряли" лодку после того, как она в надводном положении прошла Гибралтар, "не стоит выеденного яйца". "Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта "черными дырами", - напомнил он.

"Адмиралтейские верфи" ранее построили шесть подводных лодок проекта 636.3 для ЧФ. Некоторые из этих лодок во время нахождения в составе Средиземноморской эскадры неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по целям террористов в Сирии.

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Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ЧФ
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