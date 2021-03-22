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Российская газета

Стрельбу модернизированной гусеничной версии "Града" показали в Китае

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Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая продолжают получать новейшие реактивные системы залпового огня PHZ-11.

Внешне эти РСЗО напоминают американские М270 MLRS. Они также выполнены на гусеничном шасси, отличающимися более высокой по сравнению с колесными вариантами проходимостью. Как предполагают, такие боевые машины могут перемещаться по шоссе с максимальной скоростью до 65-70 км/ч.

В защищенной бронированной кабине помещается трое военнослужащих, в их распоряжении имеется необходимое для осуществления наведения электронное прицельное оборудование.

Правда, если у заокеанской техники боеприпасы калибра 227 мм и 12 направляющих, то пусковые установки из Поднебесной используют 122-мм "градовские" снаряды и у них два пакета по 20 "труб". Сообщалось, что дальность стрельбы может достигать 40000 метров.

Общей особенностью также является модульность конструкции - в процессе перезарядки использованные контейнеры легко заменяются при помощи специального оборудования.

Для управления подразделением таких систем создана командирская машина, оборудованная устройствами обнаружения и прицеливания, размещенными на подъемной платформе. Для разведки целей также задействуются квадрокоптеры.

Известно, что в реактивных дивизионах танковых соединений НОАК продолжают оставаться на вооружении 122-мм РСЗО PHZ-89. Выдвигались предположения, что в ближайшее время они будут модернизированы.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
США
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