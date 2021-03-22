Новые российские ПТРК будут атаковать сверху

В Сети появились любопытные слайды из доклада начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева, посвященного перспективным противотанковым ракетным комплексам. Доклад был сделан на XXIII Всероссийской научно-практической конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук, издан в сборнике "Актуальные проблемы защиты и безопасности" и опубликован в электронной научной библиотеке.

По мнению генерала Баканеева, оптимальным путем развития противотанковых ракетных комплексов является создание единого носимого ПТРК для поражения существующих и перспективных танков, оснащенных встроенной и навесной динамической защитой, и единого самоходного ПТРК для стрельбы с закрытых позиций, максимально унифицированного с перспективным вертолетным комплексом. Главным отличием новых противотанковых ракет от существующих станет поражение целей в наименее защищенную проекцию, верхнюю.

Нынешние ПТРК могут быть модернизированы за счет установки ночных тепловизионных прицелов, создания унифицированных машин управления батареями, интеграции противотанковых комплексов в единые системы управления тактического звена и обеспечения совместимости с перспективными средствами разведки. Расширение номенклатуры поражаемых целей обеспечивается совершенствованием кумулятивных боевых частей и созданием новых: бетонобойных, фугасных повышенной мощности, осколочно-фугасных, - а также разработкой способов преодоления новых систем защиты бронетехники.

Создание единых всесуточных и всепогодных ПТРК, работающих по принципу "выстрелил-забыл", позволит расширить диапазон применения комплексов и повысит их живучесть. В качестве примера приведены ПТРК батальонного звена "Эффект" и полкового "Байкал" с дальностью пуска до 15 километров.

Антон Валагин