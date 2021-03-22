Войти
Российская газета

Новые российские ПТРК будут атаковать сверху

510
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Сети появились любопытные слайды из доклада начальника Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенанта Сергея Баканеева, посвященного перспективным противотанковым ракетным комплексам. Доклад был сделан на XXIII Всероссийской научно-практической конференции Российской академии ракетных и артиллерийских наук, издан в сборнике "Актуальные проблемы защиты и безопасности" и опубликован в электронной научной библиотеке.

По мнению генерала Баканеева, оптимальным путем развития противотанковых ракетных комплексов является создание единого носимого ПТРК для поражения существующих и перспективных танков, оснащенных встроенной и навесной динамической защитой, и единого самоходного ПТРК для стрельбы с закрытых позиций, максимально унифицированного с перспективным вертолетным комплексом. Главным отличием новых противотанковых ракет от существующих станет поражение целей в наименее защищенную проекцию, верхнюю.

Нынешние ПТРК могут быть модернизированы за счет установки ночных тепловизионных прицелов, создания унифицированных машин управления батареями, интеграции противотанковых комплексов в единые системы управления тактического звена и обеспечения совместимости с перспективными средствами разведки. Расширение номенклатуры поражаемых целей обеспечивается совершенствованием кумулятивных боевых частей и созданием новых: бетонобойных, фугасных повышенной мощности, осколочно-фугасных, - а также разработкой способов преодоления новых систем защиты бронетехники.

Создание единых всесуточных и всепогодных ПТРК, работающих по принципу "выстрелил-забыл", позволит расширить диапазон применения комплексов и повысит их живучесть. В качестве примера приведены ПТРК батальонного звена "Эффект" и полкового "Байкал" с дальностью пуска до 15 километров.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
10.04.2009
Сергей Степашин поддержал инициативу Севмаша сохранить оставшиеся в составе ВМФ ПЛАРБ проекта 941
21.10.2008
На первом Салоне спецтранспорта выставки «Интерполитех-2008» будет представлено более 80 натурных образцов
30.04.2008
Россия остается в "приоритетном надзорном списке" по интеллектуальной собственности в США - новый доклад
25.10.2007
Иран получит истребители израильской разработки
03.05.2007
Сергей Иванов: в машиностроении важно определить точки роста
15.09.2006
ГУП "Конструкторское бюро приборостроения" возглавил Александр Рыбас
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:50
  • 12
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость