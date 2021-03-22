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Стало известно об исчезновении российской подлодки с радаров НАТО

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» исчезла с радаров кораблей НАТО в Средиземном море. При этом она продолжает оставаться на связи с российским командованием и подает сигналы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник агентства, противолодочные силы Североатлантического альянса пытаются обнаружить российскую субмарину уже неделю. Однако, как стало известно, сделать им это до сих пор не удалось, несмотря на «большие возможности» в Средиземном море. «Они задействовали большие силы для поиска российской подлодки, но безрезультатно. Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — пояснил источник.

Адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальник главного штаба ВМФ России, объяснил сложившуюся ситуацию тем, что подлодки проекта «Варшавянка» являются одними из самых малошумных в мире. «Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою... Действуют эти единички скрытно», — отметил он.

В то же время командующий Черноморского флота, вице-адмирал Игорь Осипов сообщил агентству, что в настоящее время все шесть подводных лодок, состоящих на вооружении ЧФ, выполняют задачи за пределами региона.

18 марта ряд СМИ сообщил, что российская субмарина несколько дней назад пропала с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО. Военно-морские силы США выразили озабоченность по этому поводу и развернули в районе силы союзников по альянсу для поиска подлодки.

Субмарины проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Основным вооружением «Варшавянок» является ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта принадлежала инженеру Валерию Пшеничному, которого называли «русским Илоном Маском». В апреле 2018 года его обнаружили мертвым в СИЗО Санкт-Петербурга: следствие утверждало, что он совершил самоубийство, однако экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.


Марта Ольховская

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