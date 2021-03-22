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«Перезагрузке» конец

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бывший посол США заявил о «конце эпохи» в отношениях Москвы и Вашингтона.

Наступил конец эпохи в отношениях Москвы и Вашингтона, когда обе стороны были заинтересованы в нормализации отношений. 

Таким мнением в эфире телеканала MSNBC поделился бывший посол США в России Майкл Макфол.

Макфол назвал решение МИД пригласить своего посла в США на консультации в Москву достаточно «драматичным» шагом. Он напомнил, что такое случалось лишь несколько раз за историю американо-советских и американо-российскихотношений. Однако, по мнению бывшего дипломата, по существу, в отношениях двух стран ничего не изменится.

«Знаете что? Президент Байден не хочет улучшить отношения с Россией. И знаете что - президент Путин не хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами, - подчеркнул Макфол. - Я не думаю, что в Кремле или Белом доме хотят «перезагрузки» отношений или ищут способ их нормализовать. Эта эпоха подошла к концу».

Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, пишет Lenta.ru, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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