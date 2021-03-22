Тайвань получил первые «Гадюки»

Тайваньские «Атакующие соколы» стали «Гадюками». Сегодня, 19 марта, портал janes.com сообщил о том, что ВВС Китайской Республики получили первую партию истребителей F-16 Fighting Falcon, модернизированных доя версии F-16V.

Планируется, что официальная церемония приёма модернизированных истребителей в 4-й тактический истребительный авиаполк в Цзяи пройдёт уже в ближайшие дни. При этом первые самолёты F-16V уже активно осваивают тайваньские пилоты.

Истребитель F-16 ВВС Тайваня Источник изображения: thedrive.com

В рамках первой партии ВВС Тайваня получили 42 модернизированных истребителя. Всего до версии F-16V планируется обновить 142 самолёта F-16 Fighting Falcon, состоящие на вооружении Китайской Республики. Кроме того, Тайвань запросил у США 66 истребителей F-16V новой постройки.

В корпорации Lockheed Martin утверждают, что на сегодняшний день F-16 Viper является самым высокотехнологичным истребителем четвёртого поколения. Главным новшеством F-16V стала радиолокационная система AESA. Производитель оснастил самолёт новейшей установкой APG-83 SABR с активной фазированной антенной решёткой. Новый радар позволяет обнаруживать цели намного раньше, чем системы предыдущего поколения. Самолёт также оснащён новой приборной панелью и усовершенствованной системой управления лётными задачами. Кроме того, в новом истребителе увеличена производительность бортового компьютера, установлена система радиолокационной борьбы и система автоматического уклонения от столкновений в случае потери сознания пилотом.

Истребитель F-16 был разработан в 70-е годы, за всё время производства выпущено более 4500 единиц этого самолёта, которые состоят на вооружении 25 стран. Впервые модификация F-16V была показана в 2012 году на авиасалоне в Сингапуре. Как заявили представители Lockheed Martin, все предыдущие модификации F-16 можно обновить до модификации F-16 Viper.