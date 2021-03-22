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РИА Новости

Военные ЮВО прошли полосу препятствий с имитацией трупов и криков ужаса

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Около 1,5 тысяч военнослужащих на учениях в Краснодарском крае прошли полосу препятствий с макетами трупов, имитацией криков отчаяния и ужаса, грохотом стрельбы, очагами дыма и огня, а потом потренировались управлять своим психологическим состоянием, следует из сообщения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

На представленном пресс-службой видео военные преодолевают полосу препятствий, которая отличается от стандартной - в частности, горящими автомобильными покрышками и "телами", висящими на колючей проволоке. Звуковое сопровождение тренировки состоит из громкого завывания сирен, грохота взрывов, звуков стрельбы из пулемета и другого оружия, а также имитации криков ужаса и отчаяния, в том числе женских.

"Около 1,5 тысяч военнослужащих 49-й общевойсковой армии ЮВО на Кубани преодолели психологическую полосу препятствий в рамках мероприятий боевой и морально-психологической подготовки зимнего периода обучения. Первыми полосу прошли инженерные подразделения. Они на себе испытали все способы отрицательного психологического воздействия при прохождении полосы препятствий", - сообщили в округе.

На полосе также используются дымовые шашки различных цветов, которые могут подбрасываться в неожиданный для солдат момент. Более того, уточнили в ЮВО, кроме горящих объектов на спецполосе есть "водные элементы".

После учений с военнослужащими были проведены практические занятия по управлению психологическим состоянием, а также мастер-классы и тренинги психологов по повышению стрессоустойчивости и профилактике эмоционального выгорания.

В тренировке было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники ЮВО.

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