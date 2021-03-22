NHK (Япония): встреча министров обороны Японии и Украины с интригой

В прошедших переговорах японского и украинского министров обороны главная интрига - это усиление противодействия Китаю. Но в свете инцидента с «Мотор Сич» не придется ли Украине поплатиться за дергание «китайского тигра» за усы? Стороны обсудили «всестороннее военное сотрудничество». Интересно, как это увязывается с «мирной» конституцией Японии?

В СМИ Японии появились материалы о все-таки состоявшейся встрече министров обороны Японии и Украины. Сообщения об этом дали государственная телерадиокорпорация NHK, центральное японское телеграфное агентство Jiji, крупнейший новостной агрегатор страны Yahoo News Japan, ряд японских газет

Почему встреча состоялась "все-таки"? Дело в том, что началась она с интриги. Поначалу планировалось, что министр обороны Украины Андрей Таран прилетит в Японию для переговоров с японским министром обороны Нобуо Киси лично. Однако непосредственно перед его вылетом в Токио у одного из членов украинской делегации, прибывшего заранее, в аэропорту Ханэда был выявлен covid-19. Он был помещен на карантин и вопрос о встрече министров в личном порядке отпал. По сообщениям СМИ, в срочном порядке был изменен формат встречи, и было принято решение о ее проведении в режиме телеконференции. Переговоры состоялись поздно вечером 17 марта (из-за разницы во времени).

Японские СМИ подчеркивают, что предполагавшаяся поездка украинского министра обороны должна была стать первой в истории японско-украинских отношений. Как отмечал в ее преддверии японский министр обороны Нобуо Киси, Япония и Украина, несмотря на географическую удаленность, являются партнерами, разделяющими общие ценности, такие как свобода, демократия и верховенство права.

Переговоры длились около 2 часов. Довольно подробное их содержание приводит NHK в материале "Нобуо Киси и украинский министр обороны едины в отпоре действиям России и Китая по изменению существующего статуса-кво".

По сообщению телерадиокорпорации, в ходе встречи сторонами главное внимание было уделено обсуждение проблем, связанных с действиями России и Китая, "целью которых является одностороннее силовое изменение сложившегося миропорядка". Стороны выразили единодушие во мнении о необходимости отпора таким действиям этих стран.

В ходе переговоров Нобуо Киси осудил аннексию Россией Крымского полуострова, находящегося в южной части Украины, заявил о безусловном уважении к суверенитету и территориальной целостности страны и еще раз решительно подчеркнул решительное непризнание односторонних попыток России изменить сложившийся статус-кво.

Украинский министр в ответ поблагодарил Киси и подчеркнул важность усилий по возврату оккупированных территорий и восстановлению целостности Украины.

Министры договорились о развитии всестороннего сотрудничества в оборонной области, для чего условились провести в течение нынешнего года дополнительные обсуждения между представителями оборонных ведомств двух стран.

По сообщению NHK, существенное место в ходе телеконференции обсуждение проблем, связанных с усилением военно-морской активности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Стороны заявили, что разделяют мнение о необходимости решительного сопротивления односторонних попыткам Китая силовыми методами изменить сложившийся в регионе статус-кво. Отдельно украинский и японский министры выразили "глубокую озабоченность" принятым в Китае новым законом о безопасности на море, который позволяет вооружать китайские корабли береговой охраны и применять это оружие.

Yahoo News Japan уточняет сообщение NHK двусторонних японско-украинских консультаций. Сайт сообщает о том, что стороны договорились провести во второй половине нынешнего года обширное совещание с участием высокопоставленных представителей министерств иностранных дел и обороны обеих стран.

Агентство Jiji дополняет информационную картинку, отмечая некоторую неясность возникшей ситуации с выявлением коронавируса у участника украинской делегации. Перед вылетом в Японию он якобы проходил корона-тест, который наличие инфекции не выявил. Но по прибытии в аэропорт Ханэда и прохождении обязательного контроля сданный им тест на covid-19 оказался положительным.

Jiji особо отмечает, что для Японии особенно важным было единодушие обоих министров в необходимости "решительного противодействия любым действиям Китая по одностороннему нагнетанию напряженности в регионе и предпринятию попыток изменения существующего здесь международного положения".

Японские читатели комментируют событие. Часть из них наконец-то с радостью обнаруживает в расположенной за 10000 километров Украине "полезного партнера" для противодействия Китаю и России и вбиванию между ними клина. Другая скептически оценивает пользу от сотрудничества с Киевом.

Комментарии японских читателей

kaz

Японии по мере сил и возможностей нужно привлекать не только Украину, но и многие другие государства к тому, чтобы показывать всему миру экономическую агрессию и военную угрозу, которую представляет Китай! Таким образом мы сможем убедить мир в своей справедливости и привлечь его на свою сторону!

fd

Сейчас мы не та страна, которая может прямо участвовать в войнах. Но мы можем делать это косвенно. Например, поддерживая врагов наших врагов, расширяя свое экономическое влияние и т.д. От экономического сотрудничества с Украиной Япония может получить немного, но осуществлять его надо.

kan_mk2

У Японии и Украины есть общее - у нас обоих часть территории оккупирована Россией. Думаю, что для Японии Украина представляет немалую ценность с точки зрения внешнеполитической.

qqu

На фотографии за министром Киси стоит флаг императорской армии. Он должен помочь нам занимать твердую позицию.

yka

А ведь китайский авианосец "Ляонин" куплен-то, вроде, у Украины?!

ath

Украина должна для нас сыграть роль клина между интересами Китая, который своим мега-проектом "Один пояс - один путь" хочет установить свою гегемонию в Евразии, и Россией, которая усиливает свою агрессию по всему миру, опираясь на свои энергетические источники и военную силу.

ftf

Между Украиной, часть территории которой оккупирована Россией, и нами, у которых принадлежащие нам острова Сенкаку пытается отобрать Китай, есть общее. Новый китайский закон о безопасности на море имеет отношение и к Тайваню. Если между Китаем и Тайванем разразится война, то и нам не избежать военного конфликта вокруг островов Сенкаку.

AtebitoProject

Непонятно, почему бы нам еще шире не развивать взаимодействие с теми странами, которые негативно относятся к агрессивным России и Китаю. Ведь известна эта старая концепция: "Враг моего врага - мой друг". Вот и давили бы вместе на этих "возмутителей спокойствия".