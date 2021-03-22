Адмирал объяснил, почему НАТО не может найти "Варшавянку"

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Российские дизель-электрические подлодки проекта 636.6 "Варшавянка" и сегодня остаются одними из самых малошумных в мире, поэтому у НАТО и возникли такие трудности в Средиземном море, заявил РИА Новости начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко.

Накануне ряд иностранных СМИ написали, что группа кораблей НАТО начала поиск российской подлодки в Средиземном море после контакта с ней. Сегодня источник РИА Новости сообщил, что исчезнувшая с радаров альянса подлодка Черноморского флота "Ростов-на-Дону" находится на связи и передает информацию командованию.

"Ну, пусть ищут. Просто она оправдывает бесшумность свою", - сказал Кравченко.

Он не стал предполагать, по какой причине Черноморскому флоту понадобилось отправлять все шесть своих подлодок на боевое дежурство, о чем ранее заявил командующий ЧФ контр-адмирал Игорь Осипов.

"Вообще, о нахождении подводных лодок тема закрытая для всех всегда была. Находится – по плану. Что там, как там, я не знаю. Если так сказали, значит, так оно и есть. Но действуют эти единички скрытно, поскольку характеристики по шумности у них самые лучшие", - отметил адмирал.