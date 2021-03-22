Вертолет LAH ВС Республики Корея сможет взаимодействовать с БЛА

ЦАМТО, 19 марта. По информации Агентства программ оборонных закупок Республики Кореи (DAPA), компания Korea Aerospace Industries (KAI) намерена обеспечить легкому вооруженному вертолету LAH (Light Armed Helicopter) возможность взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами MUM-T (manned-unmanned teaming).
Как сообщает Jane's Defence Weekly, система MUM-T позволит разрабатываемому в интересах СВ Республики Корея вертолету LAH взаимодействовать с различными БЛА национальной разработки. В настоящее время LAH уже имеет возможность получения данных от БЛА через наземную станцию управления. Разработку вертолета планируется завершить к концу 2022 года.
Официальный представитель DAPA Ли Бо Хен заявил, что KAI планирует приступить к проведению первого этапа испытаний системы MUM-T на борту LAH в течение следующих двух лет. В рамках второго этапа, который, возможно, будет завершен в течение пяти лет, KAI оборудует вертолет запускаемыми из ТПК БЛА. DAPA не раскрыло бюджет разработки и тип БЛА, которые будут интегрированы с вертолетом.
Агентство DAPA в декабре 2020 года объявило о начальной готовности к боевому применению вертолета LAH, который разрабатывается для замены состоящих на вооружении СВ Республики Корея вертолетов AH-1F и 500MD / Tow Defender.
KAI тогда заявила, что спустя пять с половиной лет после запуска проекта LAH приступает к серийному производству вертолета, который существовал тогда в трех опытных образцах. Сборка LAH началась в декабре 2018 года, а первый полет состоялся в июле следующего года на предприятии KAI в Сачхоне. Всего СВ Республики Корея планируют приобрести около 210 ед. LAH, начиная с 2023 года.
Вертолет, позволяющий наносить удары по наземным целям и обеспечивать непосредственную авиационную поддержку, вооружен установленной в носовой части 20-мм пушкой, размещенными на коротких крыльях блоками с 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), а также ПУ ПТУР "Чангам" (Chungum) национальной разработки с заявленной дальностью поражения целей до 8 км.
Вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями Arriel 2L2, совместно разработанными и собранными Safran Helicopter Engines и Hanwha Techwin.
LAH также оборудован установленным в носовой части ЭО/ИК датчиком, несколькими приемниками предупреждения о ракетной атаке и радиолокационном облучении, направленными вверх соплами двигателя для снижения инфракрасной сигнатуры.
Наряду с легким гражданским вертолетом LCH (Light Civilian Helicopter), LAH является частью проекта создания гражданского и военного вертолетов, который реализуется выступающей генеральным подрядчиком KAI совместно с DAPA и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
LAH и LCH создаются на базе двухдвигательного вертолета H-155 компании Airbus Helicopters. Согласно информации KAI, унификация двух вариантов превышает 60%, что позволит оптимизировать цепочку поставщиков и снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание в течение всего срока службы машины у гражданских и военных заказчиков.