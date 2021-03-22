Вертолет LAH ВС Республики Корея сможет взаимодействовать с БЛА

Первый опытный образец южнокорейского перспективного военного вертолета KAI LAH (Light Armed Helicopter) в первом полете на аэродроме предприятия южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне, 04.07.2019 (c) KAI.

ЦАМТО, 19 марта. По информации Агентства программ оборонных закупок Республики Кореи (DAPA), компания Korea Aerospace Industries (KAI) намерена обеспечить легкому вооруженному вертолету LAH (Light Armed Helicopter) возможность взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами MUM-T (manned-unmanned teaming).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, система MUM-T позволит разрабатываемому в интересах СВ Республики Корея вертолету LAH взаимодействовать с различными БЛА национальной разработки. В настоящее время LAH уже имеет возможность получения данных от БЛА через наземную станцию управления. Разработку вертолета планируется завершить к концу 2022 года.

Официальный представитель DAPA Ли Бо Хен заявил, что KAI планирует приступить к проведению первого этапа испытаний системы MUM-T на борту LAH в течение следующих двух лет. В рамках второго этапа, который, возможно, будет завершен в течение пяти лет, KAI оборудует вертолет запускаемыми из ТПК БЛА. DAPA не раскрыло бюджет разработки и тип БЛА, которые будут интегрированы с вертолетом.

Агентство DAPA в декабре 2020 года объявило о начальной готовности к боевому применению вертолета LAH, который разрабатывается для замены состоящих на вооружении СВ Республики Корея вертолетов AH-1F и 500MD / Tow Defender.

KAI тогда заявила, что спустя пять с половиной лет после запуска проекта LAH приступает к серийному производству вертолета, который существовал тогда в трех опытных образцах. Сборка LAH началась в декабре 2018 года, а первый полет состоялся в июле следующего года на предприятии KAI в Сачхоне. Всего СВ Республики Корея планируют приобрести около 210 ед. LAH, начиная с 2023 года.

Вертолет, позволяющий наносить удары по наземным целям и обеспечивать непосредственную авиационную поддержку, вооружен установленной в носовой части 20-мм пушкой, размещенными на коротких крыльях блоками с 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), а также ПУ ПТУР "Чангам" (Chungum) национальной разработки с заявленной дальностью поражения целей до 8 км.

Вертолет оснащен двумя турбовальными двигателями Arriel 2L2, совместно разработанными и собранными Safran Helicopter Engines и Hanwha Techwin.

LAH также оборудован установленным в носовой части ЭО/ИК датчиком, несколькими приемниками предупреждения о ракетной атаке и радиолокационном облучении, направленными вверх соплами двигателя для снижения инфракрасной сигнатуры.

Наряду с легким гражданским вертолетом LCH (Light Civilian Helicopter), LAH является частью проекта создания гражданского и военного вертолетов, который реализуется выступающей генеральным подрядчиком KAI совместно с DAPA и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

LAH и LCH создаются на базе двухдвигательного вертолета H-155 компании Airbus Helicopters. Согласно информации KAI, унификация двух вариантов превышает 60%, что позволит оптимизировать цепочку поставщиков и снизить затраты на эксплуатацию и обслуживание в течение всего срока службы машины у гражданских и военных заказчиков.