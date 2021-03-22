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ЦАМТО

Тайвань модернизировал 42 истребителя F-16A/B к версии F-16V "Вайпер"

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Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) 2018 год.
Источник изображения: Chiang Kuan-lun / Liberty Time (via www.facebook.com/Scramblemagazine )

ЦАМТО, 19 марта. Компания Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) провела модернизацию 42 из 141 истребителя F-16A/B Блок.20 "Файтинг Фалкон" Военно-воздушных сил Тайваня к версии F-16V "Вайпер".

Как сообщает Focus Taiwan со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС в отчете парламенту, 42 F-16V будут переданы 4-му истребительному авиаполку тактической авиации, который станет первым подразделением в стране, имеющим на вооружении самолеты только данной версии.

Официальная церемония передачи модернизированных F-16V будет проведена в конце месяца с участием президента Цай Инвэнь в качестве специального гостя.

Как уже сообщал ЦАМТО, руководство Тайваня 13 июля 2012 года подписало письмо о принятии предложения (LoA) на проведение модернизации 145 имевшихся на вооружении на тот момент истребителей F-16A/B Блок.20 "Файтинг Фалкон".

Начальный контракт на проведение модернизации самолетов ВВС Тайваня МО США заключило с Lockheed Martin 1 октября 2012 года. Стоимость договора составила 1,85 млрд. долл. Программа модификации предусматривает оснащение самолетов РЛС APG-83 с АФАР с электронным сканированием (AESA), 6x8-дюймовым центральным дисплеем, модернизированным бортовым компьютером, системой GPS навигации, средствами радиоэлектронного противодействия и другим оборудованием и системами вооружения. В ноябре 2014 года с Lockheed Martin было подписано новое соглашение стоимостью 271,815 млн. долл. на установку к 31 мая 2022 года 142 комплектов модернизации. В декабре 2014 года с Lockheed Martin был заключен контракт стоимостью 308,26 млн. долл. на поставку новых РЛС для модернизированных F-16 ВВС Тайваня.

Согласно договоренностям, Lockheed Martin должна была разработать пакет модернизации, а также провести тестирование первых опытных образцов модифицированных F-16. Непосредственно модернизацию самолетов для ВВС Тайваня должна выполнить компания AIDC на своих мощностях в Тайчжуне при содействии американской корпорации. В 2015 году Lockheed Martin завершила модернизацию и испытания опытного образца F-16, принадлежавшего Тайваню.

Для выполнения условия модернизации самолетов на территории Тайваня в 2017 году Lockheed Martin направила на остров своих инженеров для обучения персонала компании AIDC. Сообщалось о строительстве при содействии компании цеха, который обеспечит возможность проведения ремонта и модернизации до 24 самолетов в год.

Поставка ВВС Тайваня первых четырех модернизированных истребителей была намечена на конец 2018 года, однако была отложена до марта 2019 года из-за проблем с коррозией. Несмотря на небольшую задержку, все работы по контракту должны быть завершены к 2023 году.

В настоящее время на вооружении ВВС Тайваня имеется 141 самолет F-16A/B Блок.20 "Файтинг Фалкон", которые прошли или должны пройти модернизацию до версии F-16V в рамках проекта "Возрождение Феникса" (Phoenix Rising), стоимость которого оценивается в 110 млрд. тайв. долл. (3,7 млрд. долл. США). Как сообщалось ранее, 9 из 150 самолетов F-16, которые Тайвань закупил в США в 1992 году, потерпели крушение или вышли из строя.

Помимо модернизированных F-16A/B, Тайвань в 2019 году также заказал в США 66 новых F-16V, поставка которых должна начаться в 2023 году.

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